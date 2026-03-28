Szalai Attila és Balogh Botond is elhagyta a válogatottat – hivatalos

Callum Styles, Loic Nego, Varga Barnabás és Szűcs Kornél játékáról is le kellett mondania a szlovénok elleni mérkőzés előtt Marco Rossi szövetségi kapitánynak, és szombat este az MLSZ arról számolt be a közösségi médiában, hogy Szalai Attila és Balogh Botond is elhagyta az edzőtábort sérülés miatt.

A Pogon Szczecinnél légióskodó Szalait a sérülések miatt hívta be utólag a szakember. Szlovénia ellen Szalai és Balogh Botond sem volt ott a keretben.

A magyar válogatott kedden 19 órától fogadja Görögországot felkészülési mérkőzésen.

Sérülés miatt Balogh Botond és Szalai Attila sem tud pályára lépni a férfi A-válogatott @EthnikiOmada elleni keddi mérkőzésén, így mindketten elhagyták a telki edzőtábort. #csakegyutt #magyarok #HUNGRE — MLSZ (@MLSZhivatalos) March 28, 2026

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

MAGYARORSZÁG–SZLOVÉNIA 1–0 (0–0)

Budapest, Puskás Aréna, 50 252 néző. Vezette: Rohit Saggi (Anders Olav Dale, Jörgen Rönning Valstadsve) – norvégok

MAGYARORSZÁG: Tóth B. – Bolla B. (Osváth, a szünetben), Orbán, Dárdai M., Kerkez (Nagy Zs., 77.) – Tóth A. (Redzic, 63.), Schäfer (Szűcs T., 63.), Vitális – Sallai (Schön, 77.), Szoboszlai (Baráth P., 87.) – Lukács D. (Bárány, a szünetben). Szövetségi kapitány: Marco Rossi

SZLOVÉNIA: Vekic – Ratnik, Bijol, Drkusic (Zec, 62.), Janza (Urbancic, 84.) – Stojanovic (Karnicnik, 62.), Cerin (Svetlin, 84.), Elsnik, Sturm (Horvat, 84.) – Vipotnik (Verbic, 62.), Sporar (Matko, 90+1.). Szövetségi kapitány: Bostjan Cesar

Gólszerző: Schön (79.)

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia), Yaakobishvili Áron (FC Andorra – Spanyolország)

Védők: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csinger Márk (ETO FC), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Ferencvárosi TC),

Középpályások: Baráth Péter (Sigma Olomouc – Csehország), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Szűcs Tamás (Debreceni VSC), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia), Vitális Milán (ETO FC)

Támadók: Bárány Donát (Debreceni VSC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (RB Salzburg – Ausztria), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Schön Szabolcs (ETO FC)