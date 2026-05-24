„Meglátjuk, lesz-e lehetőségünk megtartani”– Szalai Attila jövőjéről beszélt edzője

2026.05.24. 09:37
légiósok Szalai Attila lengyel labdarúgás Pogon Szczecin
Thomas Thomasberg, a Pogon Szczecin vezetőedzője szót ejtett csapata magyar légiósáról, Szalai Attiláról.

A Pogon Szczecin a Katowice elleni 1–1-es, hazai pályán elért döntetlennel zárta a lengyel bajnokságot, melyben a kilencedik helyen végzett, öt pontra az európai kupaindulást érő helyektől.

Az utolsó fordulós mérkőzés előtt Thomas Thomasberg vezetőedző tartott sajtótájékoztatót, amelyen szóba került Szalai Attila jövője is. „A védelmet mindenképpen szeretnénk megerősíteni. Attila kölcsönben van nálunk, jó játékos. Meglátjuk, lesz-e lehetőségünk megtartani, jelenleg ez még nem dőlt el. Ha nem, akkor más lehetőségeket fogunk keresni, konkrét nevekre azonban nem fogok kitérni. Ahogy Attila esetében, úgy más játékosok esetében is a legjobb lehetőséget fogjuk keresni”fogalmazott a dán edző.

2026.05.19. 19:43

Légiósok: Szalai Attila nem zárkózik el attól, hogy Lengyelországban maradjon

„Szívügyem a válogatott, elsődleges célom, hogy újra ott legyek az edzőtáborban és a pályán.”

A magyar válogatott védő 2023 óta a Hoffenheim légiósa, de az elmúlt három évben folyamatosan kölcsönben futballozott a Freiburgban, a Standard Liege-ben és a Kasimpasában is. Szalait szerződése még egy évig a Hoffenheimhez köti, de egyelőre bizonytalan, hogy az idényt követően visszatér-e a Bundesliga-gárdához, úgy tűnik, a lengyel klub hajlandó lépéseket tenni az átigazolás érdekében.

„Elégedett vagyok a tavaszi szezonommal, mert csak két bajnokit hagytam ki kisebb sérülés miatt, sajnos az éppen a márciusi válogatott mérkőzésekre is kihatott”fogalmazott korábban az 53-szoros válogatott játékos, aki 14 mérkőzésen kapott lehetőséget a lengyel csapatnál, mindegyiket végigjátszotta.


 

