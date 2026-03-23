Marco Rossi több játékosára sem számíthat, változások a válogatott keretében

A szövetség tájékoztatása szerint Loic Nego és Callum Styles biztosan kihagyja mindkét márciusi felkészülési mérkőzést. A Le Havre játékosa megsérült csapata Paris FC elleni bajnokiján (2–3), míg a West Bromwich Albion labdarúgója személyes okok miatt nem csatlakozott a kerethez. Hasonló okból hiányzik Willi Orbán is, akiről az MLSZ azt közölte, „a hét második felében várhatóan megérkezhet” a telki edzőközpontba.

Amint arról már beszámoltunk, Varga Barnabást csapata, az AEK Athén Kifisza elleni bajnokiján (3–0) sérülés miatt kellett lecserélni – ő egyelőre nem edz a csapattal.

Marco Rossi hétfőn megtartotta első edzéseit Telkiben. Az MLSZ beszámolója szerint a szokásoknak megfelelően két csoportban dolgoztak a játékosok. Akik vasárnap pályára léptek, regenerációs gyakorlatokat végeztek, míg a többiek labdás edzéssel készültek a szombati, Szlovénia elleni mérkőzésre. A vasárnap a Düsseldorf ellen (5–2) fejsérülést szenvedő Dárdai Márton kedden csatlakozik a csapathoz, de egyelőre nem tudni, mikor lesz bevethető.

A hiányzók pótlására a szövetségi kapitány két új hátvédet hívott be a keretébe: a Puskás Akadémiából Nagy Zsoltot, a Pogon Szczecinből pedig Szalai Attilát.

A válogatott szombaton Szlovéniát, három nappal később pedig Görögországot fogadja a Puskás Arénában.

A MAGYAR VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA

MÁRCIUS 28., SZOMBAT

18.00: Magyarország–Szlovénia

MÁRCIUS 31., KEDD

19.00: Magyarország–Görögország

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia), Yaakobishvili Áron (FC Andorra – Spanyolország)

Védők: Balogh Botond (Kocaelispor – Törökország), Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csinger Márk (ETO FC), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Szalai Attila (Pogon Szczecin – Lengyelország), Szűcs Kornél (FK Vojvodina – Szerbia)

Középpályások: Baráth Péter (Sigma Olomouc – Csehország), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Szűcs Tamás (Debreceni VSC), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia), Vitális Milán (ETO FC)

Támadók: Bárány Donát (Debreceni VSC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (RB Salzburg – Ausztria), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Schön Szabolcs (ETO FC), Varga Barnabás (AEK Athén – Görögország)