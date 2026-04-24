Molnár Rajmund a nyári felkészülésbe már szeretne bekapcsolódni a Pogon Szczecinnél

Az M1 aktuális csatornának úgy fogalmazott a korábbi utánpótlás-válogatott játékos, aki már a felnőttkeretbe is kapott meghívót, hogy egy ilyen sérülés sok mindenre megtanítja az embert. Emlékeztetett rá, hogy január 9-én esett át a beavatkozáson, majd hozzátette, hogy fokozatosan mondták meg neki, mire számíthat. Jelenleg az a valószínű, hogy a nyári felkészülés során már „a csapathoz közel” lehet, akkor már végezhet majd kontakt nélküli edzéseket és aztán lassan visszatérhet.

Az augusztusban igazolt csatár elülsőkeresztszalag-rekonstrukciós műtéten esett át azt követően, hogy december 2-án a Widzew Lódz elleni kupameccsen megsérült. A térdében keletkezett duzzanat, vizesedés miatt először nehéz volt meghatározni a baj mértékét, meg is kellett ismételni az MR-vizsgálatot.

„Mentálisan elég jól bírom – beszélt a rehabilitációról, melyhez Lengyelországban és Magyarországon is kap segítséget. – Beszélgettem több emberrel, akiknek volt hasonló sérülésük, ők is mondták, hogy mentálisan ez nehéz dolog, ami így is van. Viszont pozitívan fogom fel a dolgokat, gondolkodhatok úgy is erre, hogy okkal történik minden. Próbálok minél erősebben visszatérni, minden szinten, mind testben, mind fejben. Ez jó sérülés arra, hogy megerősítsd magad. Senkinek sem kívánom, de sok mindenre megtanít.”

A Pogon Szczecin jelenleg a 14. helyen áll a 18 csapatos lengyel bajnokságban, és élvonalbeli tagsága megőrzéséért küzd.

„Stresszes az idény, senki sem így számolt ezzel, ám tudni kell, hogy a nyáron sok játékos érkezett, kevésbé állt még össze a csapat. Az öltözőn belüli hangulat megosztó, de mindenképp a bennmaradás a cél” – szögezte le Molnár Rajmund.