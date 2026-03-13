Nemzeti Sportrádió

A cseh és a lengyel ligára is érdemes figyelnie Marco Rossinak

PÓR KÁROLYPÓR KÁROLY
2026.03.13. 07:05
Baráth Péter (jobbra lent) az Olomoucban, Szalai Attila (jobbra fent) a Pogon Szczecinben igyekszik felhívni magára Marco Rossi figyelmét (Fotók: Imago Images, Szabó Miklós)
légiósok Jong AZ Szalai Attila Baráth Péter Sigma Olomouc Kovács Bendegúz téli átigazolás AZ Alkmaar Marco Rossi Pogon Szczecin
Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya kedden hirdeti ki idei első keretét. Előtte érdemes átnézni, hogyan változott az elmúlt hónapokban az Európában légiósként szereplő labdarúgók helyzete, formája, kiváltképpen azoké, akik klubot váltottak a télen.

A téli átigazolási időszakot követő légiós-helyzetértékelés Angliával kezdve az élre kívánkozik: a Ferencvárostól 12 millió euróért az AFC Bournemouth együtteséhez szerződő, 20 éves, kilencszeres válogatott Tóth Alex érkezésével a télen növekedett a világ legerősebb bajnokságában, ezzel együtt az európai elit ligákban szereplő légiósaink száma. A középpályás kapcsán az már most látszik, hogy lassabb lesz a csapatba építési folyamata, mint korábban ugyancsak a Bournemouthban Kerkez Milosé és a Liverpoolban Szoboszlai Dominiké, hiszen januári érkezése óta hét Premier League-fordulóban négyszer léphetett pályára (kezdőként egyszer, az Everton ellen), összesen 97 perc jutott neki.

Az osztrák Bundesligában Redzic Damir érkezésével nőtt a magyar válogatott játékosok száma: február elején igazolt a szlovák Niké Ligában szereplő DAC-tól Salzburgba. Ausztriában négy bajnokin és egy kupameccsen lépett pályára, kétszer volt kezdő (jobb oldali támadóként), és azt a két meccset végigjátszotta, egy gyönyörű gólt is szerzett. A téli átigazolási időszak fejleménye, hogy 2018 után ismét van magyarországi légiós a cseh élvonalban. Baráth Pétert a lengyel Rakówtól szerződtette januárban a Sigma Olomouc, amelyben meghatározó szerepet játszik, s csapatával bejutott a Konferencialiga nyolcaddöntőjébe. A kétszeres válogatott középpályás 2023 óta nem kapott meghívót a nemzeti együttesbe, de ha Csehországban a folytatásban is folyamatosan játszik, változhat a helyzet. Varga Barnabás a télen igazolt Görögországba a Ferencvárosból, kilenc bajnokin négy gólt és két gólpasszt ért el új klubjában, amely ugyancsak a Kl-nyolcaddöntőben szerepel.

Csehország és Görögország mellett a tavaszi szezonra Hollandia is új szereplője lett a Nemzeti Sport Online-on hetente frissülő légióskörképünknek, köszönhetően az AZ 18 éves, U19-es válogatott csatárának, Kovács Bendegúznak, aki bár már az ősszel is a holland klub utánpótlásában szerepelt, a felnőttek között, a másodosztályú Jong AZ-ben decembertől kap folyamatosan lehetőséget. Hétfőn az FC Emmen ellen a hetedik meccsén az ötödik gólját szerezte a Keuken Kampioenben (ez a neve a holland másodosztálynak), ami mellett hat mérkőzésen kilencszer volt eredményes az UEFA Ifjúsági Ligában, a holland korosztályos bajnokságban pedig 14-ből 14-szer.

Hogy mikor kerülhet képbe Marco Rossinál, az persze kérdéses, az viszont szinte biztos, hogy a lengyel bajnokságra a tavasszal még nagyobb figyelmet fordít a kapitány. Oda igazolt ugyanis az őszi szezont még törökországi kölcsönben, a Kasimpasánál töltő, 49-szeres válogatott Szalai Attila, aki az Ekstraklasában is a német Hoffenheim kölcsönjátékosaként szerepel, eddig öt meccsen lépett pályára a Pogon Szczecinben, ebből hármat nyertek meg, mindegyiket 1–0-ra, tehát három mérkőzést is kapott gól nélkül hozott le a vele felálló védelem. Továbbá Lengyelországban szerepel már Szabó Levente is, aki a német másodosztályú Braunschweigből igazolt a Zaglebie Lubinba, hat meccsen játszott eddig, és már megszerezte az első gólját új csapatában. 

 

