A debreceni Magyar Filmszüreten is műsorra kerül a Bölöni-film

2026.02.13. 16:07
(Fotó: Facebook, Bölöni – az erdélyi legenda)
Hazánk egyik legjelentősebb magyar filmekkel foglalkozó seregszemléjén, a debreceni Magyar Filmszüreten is műsorra kerül a Bölöni Lászlóról készült életrajzi film, a Bölöni – Az erdélyi legenda. A február 15-én az Apolló moziban sorra kerülő vetítést a mű alkotói, Kollarik Tamás és Szabó Attila mellett maga Bölöni László is megtiszteli.

Február 15-én a debreceni Apolló moziban, a Magyar Filmszüret elnevezésű filmszemlén is műsorra tűzik a Bölöni László életútját bemutató Bölöni – az erdélyi legenda című portréfilmet – adták hírül az esemény szervezői

Az erdélyi labdarúgás legnagyobbjáról, a játékosként BEK-győztes, edzői pályafutása során többek közt Cristiano Ronaldo, Axel Witsel, Raphael Varane, Ricardo Quaresma és Petr Cech pályafutását is egyengető legendáról készült alkotást 18.30-kor tekintheti meg a közönség a mozi Kertész Mihály-termében. A vetítést közönségtalálkozó követi, amelyen az érdeklődők beszélgethetnek a film alkotóival, Kollarik Tamással és Szabó Attilával és magával a főszereplővel, Bölöni Lászlóval is – a moderátor Váradi Ferenc rádiós műsorvezető lesz. 

Kapcsolódó tartalom

Bölöni, az erdélyi legenda: újabb nagy sikerű bemutató

A vetítés után kiderült, hogy az akkor a francia Rennes csapatánál dolgozó Bölöni szerette volna együtteséhez csábítani Király Gábort.

Gheorghe Hagi is részt vett a Bölöni-film bukaresti díszbemutatóján

Marosvásárhely, Budapest, valamint további magyarországi és erdélyi városok után a román fővárosban is bemutatták a dokumentumfilmet.

Budapesten is nagy sikerrel mutatták be a Bölöni-filmet

Az Uránia Filmszínházban vastaps fogadta az alkotókat és a főszereplőt, a magyar és a román futball közös legendáját.

Gólok, könnyek, emberség – a Bölöni-film ősbemutatója Marosvásárhelyen

Az erdélyi legenda című, közel kétórás alkotást három telt ház előtt is levetítették.

 

