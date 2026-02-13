A debreceni Magyar Filmszüreten is műsorra kerül a Bölöni-film

Február 15-én a debreceni Apolló moziban, a Magyar Filmszüret elnevezésű filmszemlén is műsorra tűzik a Bölöni László életútját bemutató Bölöni – az erdélyi legenda című portréfilmet – adták hírül az esemény szervezői.

Az erdélyi labdarúgás legnagyobbjáról, a játékosként BEK-győztes, edzői pályafutása során többek közt Cristiano Ronaldo, Axel Witsel, Raphael Varane, Ricardo Quaresma és Petr Cech pályafutását is egyengető legendáról készült alkotást 18.30-kor tekintheti meg a közönség a mozi Kertész Mihály-termében. A vetítést közönségtalálkozó követi, amelyen az érdeklődők beszélgethetnek a film alkotóival, Kollarik Tamással és Szabó Attilával és magával a főszereplővel, Bölöni Lászlóval is – a moderátor Váradi Ferenc rádiós műsorvezető lesz.