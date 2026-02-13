A legjobb sportolókat is díjazták a TF diplomaosztóján

„Magam is a TF-en végeztem, és erre büszke vagyok, életre szóló útravalót kaptam” – fogalmazott Schmidt Gábor sportért felelős helyettes államtitkár a dr. Koltai Jenő Sportközpontban péntek délután rendezett eseményen, majd kiemelte, hogy a magyar sport részének lenni felemelő dolog. A sportvezető felidézte, hogy a sportot stratégiai ágazatként kezelő magyar kormánynak köszönhetően az utóbbi években sportlétesítmények épültek és újultak meg, számtalan sportprogram indult be, a magyar sport tovább erősödött.

„A magyar sport történetét nagyon sokan írták eddig, versenyzők, edzők, gyúrók, a jövőben nagyrészt ti fogjátok írni. Ez felelősség, mert a megszerzett tudást tovább kell adni. Nem lesz mindenkiből élsportoló, de a sport legyen a mindennapjaink része!” – hangsúlyozta.

Nagy-Vargha Zsófia fiatalokért felelős helyettes államtitkár kiemelte, hogy „TF-esnek lenni identitás, nem csak egy diploma”.

„Olyan intézmény hallgatói lehettetek, amely tavaly ünnepelte századik évfordulóját” – mondta.

„Szabad-e péntek 13-án diplomaosztót tartani?” – tette fel a kérdést Sterbenz Tamás, a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem rektora, majd meg is válaszolta, hogy a sportolók nagy része hisz a babonában, van kabalazoknija vagy más tárgya, de emellett rengeteg munkát, edzést végez el. „A TF-diploma az elmúlt száz évben akkor is megállta a helyét, ha háború dúlt, szörnyű politikai viszonyok uralkodtak. Az a diploma, amit ma átvesztek, iránytű lesz az életben nehéz helyzetekben is” – mondta a rektor.

Mocsai Lajos, a Testnevelési Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke az embereket körülvevő bizonytalan, rendezetlen világról beszélt.

„A sport a legerősebb rendteremtő eszközünk. A diploma, amit ma kézhez kaptok, nem cél, hanem eszköz a kezetekben” – mondta és erőt, hitet, bátorságot kívánt a végzősöknek.

Az esemény keretében került sor a TF legjobb sportolója-, valamint az Év csapata-díj átadására is. A legjobb női sportoló Guzi Blanka olimpiai negyedik helyezett, világbajnoki ezüstérmes öttusázó lett, a legjobb férfi sportoló pedig Rabb Krisztián csapatban olimpiai és világbajnoki ezüstérmes, Európa-bajnok kardvívó. Az Év csapata címet a női kézilabda-válogatottnak ítélték.

Az ünnepség az eskütétellel és a diplomaosztóval zárult.