Téli olimpia: Kónya Ádám 72., Büki Ádám 86. lett 10 kilométeres sífutásban – infóközpont
A NAP KIEMELT TÖRTÉNÉSEI
Brunner Blanca a harminckettedik idővel került a nyolcaddöntőbe
Mexikói az első női alpesi síző, aki hét olimpián szerepelt
Brunner Blanca a nyolcaddöntőben búcsúzott hódeszkában
Klaebo győzött 10 kilométeren is sífutásban, nyolcadik aranyát nyerte
A címvédő finnek a svédek legyőzésével javítottak a jégkorongtornán
Fillon Maillet győzött a férfi sílövők sprint versenyében
A NAP ARANYÉRMESEI
GYORSKORCSOLYA
16.00: férfi 10 000 m, DÖNTŐ
MŰKORCSOLYA
19.00: férfi kűr, DÖNTŐ
HÓDESZKA
14.41: női krossz, DÖNTŐ
19.30: férfi félcső, DÖNTŐ
SÍFUTÁS
Férfi szabadstílusú 10 km
1. Johannes Hösflot Klaebo (Norvégia) 20:36.2 perc
SÍLÖVÉSZET
14.00: férfi 10 km sprint
SZKELETON
19.30: férfi 3. és 4. futam, DÖNTŐ
A MAGYAROK PROGRAMJA
HÓDESZKA
10.00: női krossz, rangsoroló futamok – Brunner Blanca a nyolcaddöntőben búcsúzott
SÍFUTÁS
Férfi szabadstílusú 10 km – Büki Ádám 86., Kónya Ádám 72. helyen végzett
A TELJES NAPI PROGRAM
CURLING
Férfi selejtező
Kanada–Egyesült Államok 6:3
Nagy-Britannia–Olaszország 7:9
Kína–Norvégia 6:8
Svájc–Csehország 7:3
14.05: női selejtező
Dánia–Svédország
Kína–Svájc
Egyesült Államok–Kanada
Nagy-Britannia–Dél-Korea
19.05: férfi selejtező
Svájc–Kína
Csehország–Norvégia
Németország–Olaszország
Kanada–Svédország
GYORSKORCSOLYA
16.00: férfi 10 000 m, DÖNTŐ
HÓDESZKA
Női krossz, rangsoroló futamok (Brunner Blanca)
14.41: női krossz, DÖNTŐ
1. Josie Baff (Ausztrália)
2. Eva Adamczykova (Csehország)
3. Michela Moioli (Olaszország)
4. Noémie Wiedmer (Svájc)
5. Pia Zerkhold (Ausztria)
6. Julia Nirani-Pereira (Franciaország)
...32. Brunner Blanca
19.30: férfi félcső, DÖNTŐ
JÉGKORONG
NŐK
Negyeddöntő
16.40: Csehország–Svédország
21.10: Egyesült Államok–Olaszország
FÉRFIAK
A-csoport, 2. forduló
16.40: Franciaország–Csehország
21.10: Kanada–Svájc
B-csoport, 2. forduló
Finnország–Svédország 4–1
Olaszország–Szlovákia 2–3
MŰKORCSOLYA
19.00: férfi kűr, DÖNTŐ
SÍFUTÁS
Férfi szabadstílusú 10 km
1. Johannes Hösflot Klaebo (Norvégia) 20:36.2 perc
2. Mathis Desloges (Franciaország) 20:41.1
3. Einar Hedegard (Norvégia) 20:50.2
4. Harald Östberg Amundsen 21:00.2
5. Martin Löwström Nyenget (Norvégia) 21:03.5
6. Andrew Musgrave (Nagy-Britannia) 21:06.3
...72. Kónya Ádám 24:22.9
...86. Büki Ádám 25:36.2
SÍLÖVÉSZET
Férfi 10 km sprint
1. Quentin Fillon Maillet (Franciaország) 22:51.1 perc (0 büntetőkör)
2. Vetle Sjaastad Christiansen (Norvégia) 23:06.8 (0)
3. Sturla Holm Lagreid (Norvégia) 23:09.0 (0)
4. Émilien Jacquelin (Franciaország) 23:09.2 (0)
5. Sebastian Samuelsson (Svédország) 23:18.1 (0)
6. Johannes Dale-Skjevdal (Norvégia) 23:36.1 (2)
SZKELETON
16.00: női 1. és 2. futam
19.30: férfi 3. és 4. futam, DÖNTŐ