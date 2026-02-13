Téli olimpia: Kónya Ádám 72., Büki Ádám 86. lett 10 kilométeres sífutásban – infóközpont

A milánói-cortinai téli olimpiai játékok pénteki versenynapján három magyar is rajthoz állt: a beugróként induló Brunner Blancáért a hódeszkások között versenyzett, míg férfi 10 kilométeres sífutásban Büki Ádám és Kónya Ádám volt érdekelt. Kövesse velünk a nap legfontosabb történéseit!