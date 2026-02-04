Szuhodovszki Soma: Lassan megszokom, hogy elöl futballozom

Emlékezetes gólt szerzett Szuhodovszki Soma a múlt heti, ETO FC elleni rangadón (2–2) – a Debreceni VSC támadója gyönyörűen lőtte ki a bal felső sarkot, Megyeri Balázs kiütni nem tudta a labdát, csak hozzáért.

„Hamisítatlan rangadót játszottunk, volt minden, gólok, kiállítások, tizenegyesek – mondta lapunknak Szuhodovszki Soma, a Loki 26 éves labdarúgója. – A játék képe alapján reális eredmény született, igaz, a hosszabbításban elveszíteni két pontot nagyon rossz érzés volt, főleg úgy, hogy kérdéses tizenegyest fújt be ellenünk a játékvezető… De néhány nappal a találkozó után már kár ezen rágódni, változtatni úgysem tudunk rajta, el kell fogadnunk a bíró döntését. Ami a gólomat illeti: üres terület nyílt előttem, Cibla Flóriántól parádés passzt kaptam. Az első labdaérintés mindig fontos, nekem sikerült jól megtolnom, majd vittem, ameddig csak lehetett, és balról kilőttem a bal felső sarkot. Eszembe jutott Balogh János kapusedző tanácsa, hogy időnként túlságosan is a rövid sarkot védi a győri kapus, ezért érdemes a hosszút célozni. Szerencsére bejött. Jót tett a lelkemnek a gól, hiszen a századik bajnokimon megsérültem: másfél hónapja, a Ferencváros ellen már a tizedik percben le kellett mennem a pályáról. Részlegesen elszakadt a combhajlító izmom, így szinte az egész felkészülést ki kellett hagyjam a csapattal, jószerével csak külön edzettem. Sok munkát tettünk bele a rehabilitációs stábbal, sőt még mindig végzünk megelőző gyakorlatokat annak érdekében, hogy ne sérüljek meg újra.”

Szuhodovszki Soma örül, hogy előrébb játszhat – támadóként (Fotó: Árvai Károly)

Már meg sem lepődtünk azon, hogy Szuhodovszki Soma nem eredeti posztján, középpályásként, hanem csatárként kapott szerepet a szakmai stábtól az ETO ellen.

„Ott segítek, ahol csak tudok. Lassan én is megszokom, hogy elöl vagyok, s azt kell mondanom, egyre jobban tetszik ez a szerepkör. Nem klasszikus centerként futballozom, de jó, hogy közel lehetek az ellenfél kapujához. Hogy legközelebb, a Paks ellen szombaton hol játszhatok, nem tudom, erről még nem volt szó. Lehet, furcsa lesz, hogy Sergio Navarro nem lehet ott a pálya szélén, hiszen Győrben piros lapot kapott, így vezetőedzőnk eltiltását tölti – olyan szakmai stáb jött össze Debrecenben, hogy megoldjuk a pótlását. Kemény meccs vár ránk, a Paks nem véletlenül áll a harmadik helyen, jó csapat. Biztos vagyok benne, hogy az edzők a héten megtalálják azokat a pontokat, ahol sebezhetők a vendégek, amit ki is használunk. Hazai pályán természetesen nyerni akarunk, hiszen tartanunk kell a lépést az élmezőnnyel. Kiélezett küzdelem várható az idény végéig, megfelelő hozzáállással szép eredményt érhetünk el a bajnokságban.”

Ki helyettesíti Sergio Navarrót? Sergio Navarro

(Fotó: Czinege Melinda) Mint ismert, Sergio Navarro, a DVSC vezetőedzője piros lapot kapott az ETO elleni hétvégi bajnokin (2–2), csakúgy, mint a győrieket irányító Borbély Balázs. Hivatalosan egyelőre nem tudni, hogy az eltiltott spanyol tréner helyett ki ül a debreceni kispadon a Paks ellen 14.45-kor kezdődő szombati hazai meccsen. A Loki három pályaedzője Dombi Tibor, Alex Pallarés és Roberto Robles, így nyilván valamelyiküké lesz a feladat.

Az egyszeres válogatott labdarúgó két éve szerződött Kecskemétről Debrecenbe, így kíváncsiak voltunk, hogy visszatekintve megfelelő döntésnek bizonyult-e a klubváltása.

„Bár nem annyira sok idő a két év, tele volt hullámvölggyel és -heggyel az itt töltött időszak. Voltam lent, de fent is. Rengeteget fejlődtem, leginkább mentálisan, már jobban kezelem a helyzeteket, fejben erősebb lettem – idővel mindenképpen előre kellett lépnem e téren, emiatt is örülök, hogy két éve váltottam. Sokat köszönhetek a Kecskemétnek, de Debrecenben minden nappal jobb és jobb lehetek, ebből a szempontból tökéletes helyen vagyok, úgyhogy bizakodom a következő időszakot illetően.”

LABDARÚGÓ NB I

20. FORDULÓ

Január 31., szombat

MTK Budapest–Kolorcity Kazincbarcika SC 1–3

ETO FC–Debreceni VSC 2–2

Újpest FC–Puskás Akadémia 0–1

Február 1., vasárnap

Diósgyőri VTK–Kisvárda Master Good 1–1

Paksi FC–Ferencvárosi TC 0–1

Zalaegerszegi TE FC–Nyíregyháza Spartacus FC 0–1

21. FORDULÓ

Február 6., péntek

17.45: Kisvárda Master Good–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport)

Február 7., szombat

12.45: Diósgyőri VTK–ETO FC (Tv: M4 Sport+)

14.45: Debreceni VSC–Paksi FC (Tv: M4 Sport+)

17.00: Ferencvárosi TC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)

Február 8., vasárnap

15.00: Puskás Akadémia–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport+)

17.15: Nyíregyháza Spartacus FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport+)