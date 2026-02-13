Doppingolt a világbajnok, Losonczi Dávid vb-ezüstérmes lett -bronzérmes helyett – hivatalos

A nemzetközi szövetség (UWW) hivatalos levélben tájékoztatta magyar tagszervezetét, hogy „a 2022-es felnőtt-világbajnokságon történt doppingvétség miatt a kötöttfogású birkózás 87 kg-os kategóriájának rangsorát az egyik sportoló kizárása után módosították. A módosítás eredményeként sportolójuk, Losonczi Dávid, második lett, így ezüstérmet kap. Az érmek újraelosztása időigényes folyamat, addig is kérjük, küldjék el a bronzérmet a címünkre.”

Mint ismert, a 2022-es belgrádi vb elődöntőjében Losonczi 4:3-ra kikapott a grúz származású szerb Zurabi Datunasvilitől, majd megnyerve a bronzmérkőzést, a dobogó harmadik fokára állhatott. Datunasvili pedig a tetejére, aztán tavaly decemberben kiderült, hogy doppingvétséget követett el, ezért történt a mostani változtatás, s került honfitársunk eggyel előrébb. „Nekem semleges ez a történet, nem örülök, szomorú sem vagyok. Akkor és ott nem volt jó, kétes meccsen kaptam ki tőle, de történt már velem hasonló, ilyen az élet. Több mint hároméves történet, lezártam már magamban, boldogan tekintek vissza rá, hiszen ez volt az első érmem a felnőttek között” – fogalmazott az ügy napfényre kerülésekor Losonczi, aki, mint tudjuk, világbajnok is utólag lett, a 2023-as vb-döntő súlyos bírói hibájának vizsgálata után. De legalább a tavalyi Európa-bajnokságon Somorján ott állhatott az őt megillető helyen, a Himnuszt hallgatva.