Sergio Navarro: Amikor öt percet kell várni egy tizenegyes lecsekkolására, annak már semmi köze a futballhoz

ÚJPEST FC–PUSKÁS AKADÉMIA FC 0–1

Szélesi Zoltán, az Újpest FC vezetőedzője

– Túl van az első hazai mérkőzésén edzőként a Szusza Ferenc Stadionban.

– A vereség ellenére a játékosoknak gratulálhatok, mert az elvégzett munkájuk jó volt. A nyílt játékból és rögzített szituációból olyan helyzeteket dolgoztak ki, amelyeket be kell rúgni – a Puskás Akadémia rutinosabb, kihasználta a lehetőséget. Az eredmény tekintetében a mérkőzés csalódás, a mutatott játék azonban sok területen pozitív, de még fejleszteni kell. Dolgozni kell az önbizalom növelésén, hogy a helyzetek nem maradjanak kihasználatlanul.

– Arne Maier szerződtetésétől mit remél, mikor lehet a csapat hasznára?

– A teszteredményeit még nem láttam, vasárnap készül velünk először. Korábbi huszonötmillió eurót érő Bundesliga-játékosról van szó, akinek megvan minden képessége, hogy segítse a csapatot.

– Érkezésével teljes a keret, vagy még számít új játékosokra?

– Ez a jövő zenéje, nem csak rajtam múlik, lesznek-e még érkezők.

Hornyák Zsolt, a Puskás Akadémia vezetőedzője

– Rászolgáltak a győzelemre?

– Értékes három pont került a zsebünkbe a nagyon jó Újpest ellen. A meccs elején Szappanos Péter nagyon szépet védett, majd a kapufa kisegített minket. Arra számítottunk az új újpesti szakmai stáb első hazai meccsén, hogy nagy lesz a nyomás. Elmondtuk a szünetben, egyetlen momentum dönt majd, és így is történt. A védések nagyon fontosak voltak, egy ellentámadásból pedig szép gólt szerezve nyertünk.

– A győztes gólt szerző Joel Fameyeh lesz tavasszal az első számú csatára?

– Amikor mondtuk az újpestieknek, Lamin Colley távozásával is van nálunk még egy jó ütőkártyánk, nem tudták, kire gondolunk. Értékes csatár, akit öt éve néztük ki, de akkor még hétmillió dollárért Oroszországba szerződött. Számunkra nem meglepő a teljesítménye: sokszor sérült, viszont ha edzésbe lendül, megmutatja a képességeit, jól helyezkedő csatár.

– Szűknek tűnik a keret: lesznek még érkezők a télen?

– Csatárposzton gondolkodtunk erősítésen, érkezett Magyar Zsolt és több fiatalt hoztunk fel a keretbe, őket szeretnénk beépíteni. Vásárolni nem egyszerű, a csapatok nem feltétlenül adnak el kész játékost, így nem tervezünk nagy változást.