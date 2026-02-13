Nemzeti Sportrádió

Dupla Tízes: ki a világ legjobb csatára jelenleg?

2026.02.13. 16:34
Ki a világ legjobb csatára jelenleg? Harry Kane? Kylian Mbappé? Erling Haaland? El lehet ezt dönteni? Van egyáltalán más, akinek neve felvetődik? Erről beszélgettünk a Dupla Tízes futballpodcast legfrissebb adásában.

