Dupla Tízes: ki a világ legjobb csatára jelenleg?

Ki a világ legjobb csatára jelenleg? Harry Kane? Kylian Mbappé? Erling Haaland? El lehet ezt dönteni? Van egyáltalán más, akinek neve felvetődik? Erről beszélgettünk a Dupla Tízes futballpodcast legfrissebb adásában.
SZAVAZZON ÖN IS!
Sorozatunk végén összeáll a Dupla Tízes két álomcsapta, s hallgatóinké is.
SZAVAZÁS
Ki a világ legjobb csatára jelenleg?
KÖSZÖNJÜK, HOGY SZAVAZOTT!
Legfrissebb hírek
Nincs behintve sóval! – Deák Zsigmond publicisztikája
Birkózás
2026.02.11. 23:57
A jövő sztárjai: Gedra Botond és Juhász Zsolt
Utánpótlássport
2026.02.09. 08:58
Ezek is érdekelhetik