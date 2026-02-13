Férfi kosárlabda Ek: Perl Zoltán a hatodik forduló csapatában

A magyar bajnoki ezüstérmes szerdán 83–74-re megverte hazai pályán a lengyel Sopotot, és – mivel a spanyol Murcia is győzött Rostockban – ezzel kiharcolta a továbbjutást a negyeddöntőbe, ahol a bosnyák Bosna vár rá márciusban. A vasiak csapatkapitánya, Perl Zoltán 24 ponttal, 4 gólpasszal és 3 lepattanóval vette ki a részét a sikerből, ezzel helyet kapott a záró kör álomötösében.

A szurkolók a sorozat honlapján szavazhatnak arra, hogy az öt játékos közül ki legyen a forduló legjobbja, a címet az előző körben szombathelyi kosaras érdemelte ki: a Puerto Ricó-i Arnaldo Toro.