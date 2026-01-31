Kétgólos hátrányból, a 95. percben egyenlített az ETO a DVSC ellen a paprikás hangulatú rangadón

LABDARÚGÓ NB I

20. FORDULÓ

ETO FC–Debreceni VSC 2–2 (0–1)

Győr, ETO Park, 5059 néző. Vezette: Rúsz

Gólszerző: Vitális (65., 90+5. – mindkettőt 11-esből), ill. Szuhodovszki (38.), Komáromi (50.)

ONLINE KÖZVETÍTÉS, ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK ITT!

Folytatódik-e a furcsa sorozat? A Debreceni VSC a 2025–2026-os idényben minden olyan csapatot legyőzött már, amelyik a Ferencváros ellen három pontot szerzett tavaly nyár óta: a Puskás Akadémiát augusztusban 3–1-re, a Nyíregyházát és a Zalaegerszeget novemberben 3–0-ra és 2–1-re; nem mellesleg a Loki is nyerni tudott már az Üllői úton (1–0) – széljegyzetben fontos jelezni, hogy mindhárom együttessel kétszer játszott már, és a „másik” mérkőzések már korántsem sikerültek olyan jól... Múlt vasárnap az ETO FC lett az ötödik együttes, amely megverte a címvédőt az NB I-ben, így a Lokinak adva volt a feladat, főleg, ha nem akar lemaradni az élbolytól.

A dobogóért küzdő Debrecen a listavezető ETO otthonában: nagyszerű történetekre képes a futball, a két csapat óriási hullámvasutazást élt meg a kétezres évek óta. Közösen álltak a dobogón 2008-ban, 2010-ben, 2012-ben és 2014-ben, utóbbi két alkalommal a bajnoki címért küzdöttek, kupadöntőn is összecsaptak. A győri klub a tönkremenetele után másfél évvel, NB III-as együttesként verte ki a kupából az NB I-es Lokit, de a két csapat találkozott az NB II-ben is, közvetlenül az ETO NB I-es visszatérése előtt ismét a kupában hozta össze a sors a valaha volt két legsikeresebb vidéki magyar egyletet.

Valahol a sors igazsága tehát, hogy ismét jelentős rangadónak számít a párosításuk.

Ősszel a győriek bosszankodhattak, rengeteg helyzetet kialakítva sem tudták eldönteni a mérkőzést a Nagyerdei Stadionban (1–1), a kiváló játékhoz akkor még nem párosult az azóta megjelenő könyörtelen helyzetkihasználás, a bajnokság végkimenetele szempontjából pedig kulcskérdés volt, hogy Győrben sikerül-e értékesíteni a lehetőségeket. Ezzel együtt Sergio Navarrónak a legnagyobb fejfájást az okozhatta, miként parancsolhat megálljt az ETO rendkívül kreatív támadójátékának. Az első tíz perc nem alakult túl biztatóan ebből a szempontból, Daniel Stefulj előbb centikkel maradt le a beadásról, majd az ő centerezése után fejelt tiszta helyzetből a kapu mellé Stefan Vladoiu. Aztán magára talált a DVSC, Amos Youga mélységi indításai tartogattak veszélyt, a 14. percben Cibla Flórián már távoli tekeréssel is próbálkozott. A győri támadóharmadig viszonylag jól adogatott a Loki, de helyzeteket nem alakított ki. Ennek oka lehetett, hogy Dzsudzsák Balázs amint labdát kapott, igazítás után azonnal tekerte középre. A nagy számok törvénye alapján ilyen rúgótechnikával egyszer biztosan embert talál, de a próbálkozásai előkészítetlennek, elhamarkodottnak tűntek. Eseménytelenül zajlott a mérkőzés, amíg a 34. percben Cibla Flórián szomorú színészi alakítással akarta kiállíttatni a korábban sárga lapot kapó Csinger Márkot, hogy aztán egy perccel később az ő szabálytalansága után alakuljon ki csetepaté. A fiatal támadó a 38. percben kitűnő indítással feledtette az előző jeleneteket, a korábban Győrben is futballozó Szuhodovszki Soma pedig kíméletlenül kihasználta a ziccert. A gól előtt épp két ígéretes győri akció halt el az utolsó passznál – a lehető legjobb pillanatban ültette le ellenfelét a Loki.

Az első félidő hosszabbítása hozta a mérkőzés addigi legérdekesebb jelenetét, az ETO bal oldali szöglete után Csinger Márk fejesét Erdélyi Benedek kiütötte, a VAR szerint nem a gólvonalon túlról... A villámgyors ellenakcióból Szűcs Tamás megduplázhatta volna a debreceni előnyt, de Megyeri Balázs hatalmasat védett a lövése után. A VAR vizsgálta Csinger fejesét, de olyan kameraállás nem volt a stadionban, amely perdöntő bizonyítékként szolgálhatott volna.

Egyáltalán nem jelentett meglepetést, hogy Bánáti Kevint lecserélte a szünetben Borbély Balázs, egy perc sem telt el, a helyére érkező Nfansu Njie csaknem egyenlített. Erdélyi Benedek nagyszerű mozdulattal ért le a bal alsó sarokba tartó labdára. Látszólag vért itatott a játékosaival a győriek vezetőedzője, de az újabb, Komáromi György vezette kontratámadás jelezte, a saját sírját ássa a hazai csapat, ha felelőtlenül támad: Nfansu Njie az 50. percben centerezett, az ETO labdát vesztett, és jött is a kontraakció, Dzsudzsák Balázs igazolta a nagy számok törvényét, tökéletesen tette középre a labdát, ahol Komáromi György ezúttal nem előkészítőként, hanem befejezőként jeleskedett. A Debrecen nagyszerűen használta ki a hazaiak kapu előtti gyengélkedését, türelmes játéka, létszámfölényben ügyesen végigvitt kontrái újabb nagy skalpot vetített előre. Szuhodovszki három védőt bolondított meg egy lövőcsellel a tizenhatos előterében, de jobblábas lövése már nem sikerült – az újabb Loki-gól a mérkőzést is eldönthette volna az 53. percben.

Az ETO rendíthetetlenül ment előre, igaz, nem mindegy, hogy egy- vagy kétgólos hátrányt kell ledolgozni. A Ferencváros ellen sikerült fordítania, ezúttal a döntetlen is jó eredménynek tűnt. Borbély Balázs remélhette, hogy a Zseljko Gavrics helyett becserélt Schön Szabolcs is remek formában játszik majd. Nos, jól sakkozott a győri vezetőedző: a cserejátékosa büntetőt harcolt ki a szintén csereember Vajda Botond szabálytalansága nyomán. Vitális Milán gólja után pedig fanatikus buzdításba kezdtek a győri drukkerek, a debreceniek meg nagy sóhajjal vehették tudomásul, még fél óra hátravan. Azért a gyors ellentámadásokban továbbra is bízhatott a Loki, Álex Bermejo szépen játszotta tisztára magát középen, lövése megtornáztatta Megyeri Balázst.

A második félidőben már repkedtek a sárga lapok, a feszültté váló játék viszont így is abszolút méltó volt a rangadóhoz, mindkét együttes magas színvonalon futballozott. Kiemelendő Nfansu Njie teljesítménye, akitől biztosan ezt az aktivitást várják majd a jövőben is. A hajrában próbált egykapuzni az ETO, de Damoklész kardjaként lebegett felette egy rossz labdaátvételből következő debreceni kontra. A 81. percben mindent egy lapra feltéve újabb csatár, Olekszandr Piscsur került a pályára, kérdés volt, sikerül-e Nadir Benbualit, Nfansu Njiét vagy az ukrán játékost megtalálni jó beadásokkal. Igen, hiszen az első labdaérintéséből gólt szerezhetett volna Piscsur, fejese után azonban újabb gólvonal előtti tisztázást láthattunk, ezúttal Bárány Donát mentette meg a góltól csapatát. Hősiesen védekezett a DVSC, zsebkendőnyi helyet sem hagyott cselre, lövésre, főleg a tizenhatoson belül tűnt áthatolhatatlannak a hátvédsor. A 89. percben mégis rést talált a pajzson a hazai gárda: a rombolni, takarítani becserélt Batik Bence szorongatott helyzetben kézzel ért a labdához, idegtépő, hosszú VAR-ozást követően következhetett a második tizenegyes, és Vitális Milán hatalmas erővel a jobb felső sarokba lőtt.

A mérkőzésen itt pattantak el az idegek: a kispadoknál ment a szócsata, amelynek a vége a két vezetőedző kiállítása lett, míg az öltözőfolyosón a sajtóhelyről nem látható balhé vette kezdetét – aki a környéken járt, próbált valahogy benyomulni a folyosóra, azaz a (szín)falak között valami biztosan történt...

A furcsa statisztika egyelőre nem él tovább: a DVSC nem tudta kiharcolni a győzelmet, viszont a győriek rossz sorozata sem szakadt meg, visszajutásuk óta továbbra sem győzték le még a Debrecent. 2–2

Szédítő kapuskeringő volt a Lokinál az idényben Milyen a kapussors Debrecenben? Megyeri Balázs a 2024–2025-ös NB I-es idényt a DVSC kapusaként végiggyötrődte sérülések miatt, meg is műtötték. Legutóbb 2024 decemberében védett a Loki színeiben. Mire a tehermentesítésére érkező Hegyi Krisztián bemelegedett volna, a magyar válogatott edzőtáborában súlyos combizomszakadást szenvedett tavaly márciusban, így a kiesés ellen küzdő együttesnél Pálfi Donát és a japán Gonda Suicsi váltogatta egymást az utolsó fordulóig. Az őszre kölcsönkapus érkezett a Ferencvárostól, Varga Ádám szenzációsan teljesített, hogy aztán Dibusz Dénes pótlása miatt visszahívják a fővárosba. A DVTK elleni tavaszi nyitányon a húszéves, saját nevelésű Erdélyi Benedek kapott bizalmat, de a héten vetélytársat kapott, a többszörös válogatott kerettag Demjén Patrik érkezett az MTK-tól. A debrecenieknek feltett szándéka volt, hogy végre állandó megoldást találjanak a lassan másfél éve húzódó kapusproblémára. Az ETO ellen is Erdélyi Benedeket jelölte a kezdőcsapatba Sergio Navarro, ám ha eljön Demjén Patrik ideje, ő lehet a hatodik kezdőkapusa a Lokinak a már a győrieket erősítő Megyeri Balázs óta.

ONLINE KÖZVETÍTÉS, ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK ITT!