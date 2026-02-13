Nemzeti Sportrádió

Schmidt Ádám: koncentráltan van jelen az olimpiai hangulat

2026.02.13. 15:15
Schmidt Ádám (Fotó: Czinege Melinda)
Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár úgy vélekedett: csak koncentráltan, leginkább a versenyhelyszínek környékén van igazán jelen az olimpiai hangulat a milánói-cortinai téli ötkarikás játékokon.

Az MTI-nek nyilatkozott a téli ötkarikás játékokkal kapcsolatban Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár, aki úgy fogalmazott, hogy – bár Cortinába nem tudott személyesen eljutni – Milánóban és környékén azt tapasztalta, hogy „nem hatja át a térséget” az olimpiákon megszokott miliő.

„Természetesen a versenyhelyszíneken jelen van az ötkarikás hangulat, de ez leginkább a sportlétesítményekre és azoknak a közvetlen környezetére igaz. A sportolók azt mondják, nehezen élik meg, hogy egymástól nagy távolságra elhelyezkedő, különböző helyszíneken vannak elszállásolva, emiatt számukra sincs meg az igazi olimpiai érzés. A sífutók például arról beszéltek, hogy a hangulatot tekintve szinte semmiben nem különbözik ez az esemény egy világkupafutamtól” – mondta Schmidt Ádám. A szakpolitikus hozzátette: a nagy távolságok miatt nincs könnyű dolguk a szervezőknek, akik ugyanakkor más szempontból mindent megtesznek a sikeres lebonyolítás érdekében.

„A versenyek megrendezésére, illetve a versenyhelyszíneken zajló programokra nem lehet panaszkodni, a létesítményekbe koncentráltan jelen van az olimpiai miliő, ahogyan az olimpiai faluban is, legalábbis maguk a sportolók erről számoltak be” – fejtette ki az államtitkár.

Schmidt Ádám a magyarok eddigi szereplését értékelve annak a reményének adott hangot, hogy a hátralévő versenyszámokban lesz még lehetőség pontszerző eredmény elérésére, ugyanakkor azt is kiemelte, „vérzett a szíve” a rövid pályás gyorskorcsolyázó Liu Shaoangért, aki négy évvel ezelőtt még magyar színekben volt bronzérmes 1000 méteren, most viszont – már a kínai csapat tagjaként – nem sikerült bejutnia az A-döntőbe, így nem szerezhetett érmet.

„Csütörtökön nagyon szurkoltunk Moon Wonjunnak a negyeddöntőben, aki nagyszerűen versenyzett, de végül a továbbjuttatások miatt lemaradt a folytatásról” – tette hozzá.

 

