NS-infó: a Kisvárda kivásárolja szerződéséből a 18 éves tehetséget

A Nemzeti Sport Győrből úgy értesült, hogy a Kisvárda FC kivásárolja szerződéséből az NB III-as Gyirmót FC Győr 18 éves kapustehetségét, Papp Zsombort.

Információink szerint a nagy tehetségnek tartott, 191 centiméter magas Papp már el is köszönt gyirmóti csapattársaitól, miután a két klub már megállapodott az átigazolásáról. A jövő héten csatlakozhat a Kisvárda keretéhez.

„Büszkék vagyunk rá, hogy Papp Zsombor személyében újabb játékos kerül Gyirmótról az NB I-be a nyáron az ETO-hoz szerződő Olekszandr Piscsur után, és már a harmadik játékost tudjuk értékesíteni fél éven belül, hiszen a nyáron Horváth Rajmundot is kivásárolta tőlünk a Vasas. Zsombor nálunk kezdett el futballozni, és bár később máshol is kipróbálta magát, visszatért hozzánk és nálunk mutatkozhatott be a felnőttek között, a gyirmóti futball nagy tehetségéről beszélhetünk a személyében” – erősítette meg a Nemzeti Sport értesülését Horváth Cs. Attila, a Gyirmót sportigazgatója.

Papp korábban az ETO-ban és a Puskás Akadémiában is nevelkedett. Gyirmóton 2024-ben három plusz egy éves profi szerződést kötött, tavaly ősszel pedig a Nyugati csoportban élen álló csapatban 17 meccsen lépett pályára az NB III-ban.

Érdekesség, hogy már eddig is a Kisvárda rendelkezett az egyik legfiatalabb kapuspárossal az NB I-ben a 20 éves, első számú kapus, az ukrán-magyar Ilja Popovics és az ő cseréjének számító, 23 esztendős Kovács Marcell kettőse révén – hozzájuk csatlakozhat Papp Zsombor.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A KISVÁRDA MASTER GOODNÁL

Érkezők: Hianga'a Mbock (francia-kameruni, Grenoble Foot 38 – Franciaország), Nikola Radmanovac (szerb, Csingtao Hajniu – Kína, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérhetnek: Babják Miroslav (magyar-ukrán, Szentlőrinc), Kancsij Artúr (magyar-ukrán, Szentlőrinc)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Nazar Koljada (magyar-ukrán)

Kiszemeltek: Balogh Norbert (szabadon igazolható, legutóbb DAC 1904 – Szlovákia), Idris Ibrahim (nigériai), Papp Zsombor (Gyirmót FC Győr)

Távozók: Bernardo Matic (horvát, szabadon igazolható)

Kölcsönbe távozók: Körmendi Kevin (Tiszakécskei LC), Osztrovka Maxim (Karcag)

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –