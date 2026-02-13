Milos Konakov: Duplán ünnepeltünk a srácokkal

– A saját feladatukat nagyszerűen megoldották, szinte végig irányították a lengyelek elleni mérkőzést.

– Igen, 39 percet vezettünk a mérkőzésen, kontrolláltuk az összecsapást, csak a 15. és a 20. perc között vesztettük el a ritmusunkat támadásban. De amikor visszajött a meccsbe a Sopot, meg tudtuk mutatni a karakterünket. Összefogott a csapat, védekezésben keményítettünk, és a harmadik negyedben éltünk az adódó lehetőséggel, hogy újra többpontos előnyt építsünk ki magunknak. Ezután már a pálya mindkét felén okos döntéseket hoztunk, és ez elég volt, hogy megnyerjük a meccset.

– Sokat fejlődött a csapata a keretben történt decemberi-januári személycserék óta?

– Azt hiszem, szükség volt némi megújulásra, és azóta hétről hétre lépünk előre. Természetesen még van hová fejlődni, és ezt nem azért mondom, mert elégedetlen vagyok, hanem mert még mindig találhatunk olyan tényezőket a játékunkban, amelyek segíthetnek, hogy száz százalékot mutassunk védekezésben és támadásban is.

– Mekkora büszkeséggel tölti el, hogy a csapata ott van a FIBA Európa-kupa legjobb nyolc csapata között?

– A korábbi években kétszer bejutottunk a legjobb tizenhat közé a Bajnokok Ligájában, és háromszor a legjobb tizenhatig meneteltünk a FIBA Európa-kupában, hogy most negyeddöntősök vagyunk, történelmi lépést tettünk, és ez nagyon fontos az én karrieremben is. Nagyon büszke vagyok a srácokra, főleg azért, mert a második csoportkör első két meccsén nem játszottunk jól és kikaptunk, utána viszont kétszer legyőztük a Sopotot, nyertünk Rostockban, és majdnem elkaptuk itthon a Murciát. Úgy gondolom, a meccsek kilencven százalékában magas szinten kosárlabdáztunk, és megfelelően képviseltük a szombathelyi és a magyar kosárlabdát a nemzetközi színtéren.

– Benne van még egy nagy lépés a csapatban a negyeddöntőben?

– Ellenfelünk, a Bosna ebben az idényben tért vissza a nemzetközi kosárlabdázás nagy térképére néhány év után, nagyszerű bosnyák válogatott kosárlabdázói vannak és persze kiváló légiósai. A csarnoka szinte mindig tele van és pokoli a hangulat Szarajevóban. Az ABA-ligában elérte a rájátszást, ami nagyon nehéz feladat. Tudjuk, hogy ebben a fázisban már nincs könnyű ellenfél, de azt hiszem, a Bosna az a rivális, amellyel a Falco versenyezni tud. Két meccset játszunk ellene, minden kosárnak, lepattanónak, faultnak, büntetődobásnak jelentősége lesz. Minden labdáért harcolnunk kell és megmutatni a legjobb formánkat, aztán meglátjuk, az mire lesz elég.

– A márciusi negyeddöntőig azért még van feladat, például a Magyar Kupa négyes döntője…

– Sőt, rögtön a hétvégén a Kaposvár jön hozzánk bajnokira, amelyen szintén kemény csata várható. A somogyiaknak jó csapatuk van, amely az elmúlt fordulókban megint lendületbe került, és egy ilyen sűrű sorozatot ellene lezárni tényleg nehéz feladat. De itthon játszunk, számítunk nagyszerű közönségünkre, hogy sok energiát ad nekünk. A Kaposvár elleni mérkőzés után lesz egy hetünk felkészülni a Magyar Kupa négyes döntőjére, ami természetesen speciális torna, az elődöntő és a helyosztó is csak egy-egy mérkőzés, amelyen bármi megtörténhet. Kicsit hasonlít ez a szerdai, Sopot elleni meccsünkre, amely szintén olyan mérkőzés volt, amelyen muszáj volt nyernünk, és sikerült megmutatnunk a karakterünket ebben a kiélezett helyzetben. Talán ez jó teszt volt az MK előtt.