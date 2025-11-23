MLS: mennyből a pokolba – Szon főszereplője volt a Los Angeles FC drámai búcsújának Müllerékkel szemben

A kanadaiak az első félidő végén már kettővel mentek, de még nem volt vége a meccsnek, sőt. A Tottenham Hotspurből idén érkező dél-koreai klasszis, Szon Hung Min a 60. percben szépített, majd a 95. percben megszerezte az egyenlítést egy brilliáns szabadrúgással.

Ekkor a lélektani előny mellett már az is az LA mellett szólt, hogy emberelőnyben játszott, mégsem jött össze a győztes gól a hosszabbítás során. Jöhetett hát a szétlövés, amelynél Szon azonnal hibázott.

Később egy csapattársa is, így egy baki a Vancouvernek is belefért, s 4–3-ra megnyerte a tizenegyeseket. A 2011-es csatlakozása óta először jutott a Nyugati főcsoport döntőjébe a Thomas Müllert is soraiban tudó kanadai csapat, amelynek a nagydöntőbe jutásért a San Diego–Minnesota párharc győztese lesz az ellenfele.

SON HEUNG MIN FREE KICK EQUALIZER IN THE 95TH MINUTE! 😱🚨@LAFC // AUDI MLS CUP PLAYOFFS pic.twitter.com/LDF3RYWXsG — Major League Soccer (@MLS) November 23, 2025

MATHIAS LABORDA SENDS VANCOUVER TO THEIR WESTERN CONFERENCE FINAL! 😱@WhitecapsFC // Audi MLS Cup Playoffs pic.twitter.com/Xf7m8m9ExF — Major League Soccer (@MLS) November 23, 2025

LABDARÚGÁS,

MLS, RÁJÁTSZÁS

NEGYEDDÖNTŐK

Vancouver Whitecaps–Los Angeles FC 2–2 – tizenegyesekkel 4–3 (Sabbi 39., Laborda 45+1., ill. Szon Hung Min 60., 90+5.)

Továbbjutott: a Vancouver Whitecaps

TOVÁBBI NEGYEDDÖNTŐK

San Diego FC–Minnesota

Cincinnati–Inter Miami

Philadelphia Union–New York City