MLS: mennyből a pokolba – Szon főszereplője volt a Los Angeles FC drámai búcsújának Müllerékkel szemben
A kanadaiak az első félidő végén már kettővel mentek, de még nem volt vége a meccsnek, sőt. A Tottenham Hotspurből idén érkező dél-koreai klasszis, Szon Hung Min a 60. percben szépített, majd a 95. percben megszerezte az egyenlítést egy brilliáns szabadrúgással.
Ekkor a lélektani előny mellett már az is az LA mellett szólt, hogy emberelőnyben játszott, mégsem jött össze a győztes gól a hosszabbítás során. Jöhetett hát a szétlövés, amelynél Szon azonnal hibázott.
Később egy csapattársa is, így egy baki a Vancouvernek is belefért, s 4–3-ra megnyerte a tizenegyeseket. A 2011-es csatlakozása óta először jutott a Nyugati főcsoport döntőjébe a Thomas Müllert is soraiban tudó kanadai csapat, amelynek a nagydöntőbe jutásért a San Diego–Minnesota párharc győztese lesz az ellenfele.
LABDARÚGÁS,
MLS, RÁJÁTSZÁS
NEGYEDDÖNTŐK
Vancouver Whitecaps–Los Angeles FC 2–2 – tizenegyesekkel 4–3 (Sabbi 39., Laborda 45+1., ill. Szon Hung Min 60., 90+5.)
Továbbjutott: a Vancouver Whitecaps
TOVÁBBI NEGYEDDÖNTŐK
San Diego FC–Minnesota
Cincinnati–Inter Miami
Philadelphia Union–New York City