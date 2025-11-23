Emberhátrányban mentett pontot az Eszék
Szeptemberben nyert utoljára mérkőzést az Eszék, de a horvát élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (1. HNL) 14. fordulójában az egy pontnak is örülhetett a Lokomotiva Zagreb ellen vasárnap.
Már az első félóra végén bajba került az Eszék, amely Olekszandr Petrusenko második sárga lapja után hazai pályán került emberhátrányba. A Lokomotiva Zagreb a szünet előtt használta ki emberelőnyét, mégpedig Marko Pajac révén, aki tizenegyesből volt eredményes.
A fordulást követően (is) hatalmas volt a vendég fölény, de az eszékieknek tíz emberrel is összejött a pontszerzés: Luka Jelenic egyenlített a 76. percben.
Az Eszék így nem áll kieső helyen, a 9. pozíciót foglalja el a tízcsapatos tabellán.
HORVÁT BAJNOKSÁG (1. HNL)
14. FORDULÓ
NK Osijek–Lokomotiva Zagreb 1–1 (Jelenic 76., ill. Pajac 43. – 11-esből)
