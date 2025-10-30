Nemzeti Sportrádió

Edzőt váltott az eszéki labdarúgócsapat

P. GY. B. P. GY. B.
Vágólapra másolva!
2025.10.30. 09:56
null
Zeljko Sopic (középen) kirángatná az apátiából az Eszéket (Fotó: nk-osijek.hr)
Címkék
Zeljko Sopic Eszék Horvátország
A horvát labdarúgó-bajnokságban szereplő NK Osijek a saját hivatalos honlapján jelentette be, hogy Zeljko Sopic lesz az új vezetőedző.

Edzőváltás követte a gyengébb eszéki szereplést, a klub a hivatalos honlapján jelentette be, hogy Simon Rozman helyét Zeljko Sopic veszi át.

Olyan helyzetben vagyunk, ami senkinek sem tetszik. Biztos vagyok benne, hogy kiemeljük a csapatot abból az apátiából, amiben most van, nem találok jobb szót erre az állapotra. Itt az ideje felébredni és továbblépni” – mondta kinevezése után Sopic.

A szakember hozzátette, hogy egyáltalán nem ismeretlen számára az Eszék, hiszen végig követte a csapatot, ahogy a horvát bajnokság többi klubját is.

„Végül is ez a mi bajnokságunk. Sajnos sokkal kevesebb pontot szereztünk, mint ami a játék képe alapján reális lett volna. Úgy vélem, Simon Rozman kollégám mindent megtett, hogy ezt megváltoztassa, ez nem sikerült neki, ilyen a futball. Mindent megteszünk, hogy a csapat visszakerüljön abba a magasságba, ahol lennie kell.”

Rozman irányításával az Eszék 11 forduló alatt csupán kilenc pontot gyűjtött, és csak az újonc Vukovart előzi meg jobb gólkülönbségének köszönhetően. Az új edző korábban sikeresen dolgozott a Goricánál és a Rijekánál, legutóbb a lengyel Widzew Lódzot irányította, de augusztusban távozott.

 

Zeljko Sopic Eszék Horvátország
Legfrissebb hírek

Vb-selejtezők: az osztrákok tíz gólt rámoltak be San Marinónak, Modricék ikszeltek a csehekkel

Foci vb 2026
2025.10.09. 22:46

Horvát bajnokság: előnyről szenvedett vereséget Pulában az Eszék

Minden más foci
2025.09.21. 21:26

1. HNL: továbbra is nyeretlenek az eszékiek

Minden más foci
2025.08.31. 21:11

1. HNL: negyedik meccsén sem tudott nyerni a sereghajtó Eszék

Minden más foci
2025.08.24. 21:44

Döntetlent játszott az NK Osijek a címvédővel a horvát élvonalban

Minden más foci
2025.08.09. 23:08

Az izraeli bajnoktól ötöt kapott a Vasas, gólgazdag meccset játszott a Szentlőrinc az Eszékkel

Labdarúgó NB II
2025.07.02. 23:06

Vb-selejtezők: tizenhárom perc alatt kiütötte a cseheket Horvátország

Foci vb 2026
2025.06.09. 22:39

„Rémálom-igazolásként” kezdte, aranylabdás Real Madrid-legendaként búcsúzik – portré a távozó Luka Modricról

Spanyol labdarúgás
2025.05.23. 16:31
Ezek is érdekelhetik