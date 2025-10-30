Edzőt váltott az eszéki labdarúgócsapat

Edzőváltás követte a gyengébb eszéki szereplést, a klub a hivatalos honlapján jelentette be, hogy Simon Rozman helyét Zeljko Sopic veszi át.

„Olyan helyzetben vagyunk, ami senkinek sem tetszik. Biztos vagyok benne, hogy kiemeljük a csapatot abból az apátiából, amiben most van, nem találok jobb szót erre az állapotra. Itt az ideje felébredni és továbblépni” – mondta kinevezése után Sopic.

A szakember hozzátette, hogy egyáltalán nem ismeretlen számára az Eszék, hiszen végig követte a csapatot, ahogy a horvát bajnokság többi klubját is.

„Végül is ez a mi bajnokságunk. Sajnos sokkal kevesebb pontot szereztünk, mint ami a játék képe alapján reális lett volna. Úgy vélem, Simon Rozman kollégám mindent megtett, hogy ezt megváltoztassa, ez nem sikerült neki, ilyen a futball. Mindent megteszünk, hogy a csapat visszakerüljön abba a magasságba, ahol lennie kell.”

Rozman irányításával az Eszék 11 forduló alatt csupán kilenc pontot gyűjtött, és csak az újonc Vukovart előzi meg jobb gólkülönbségének köszönhetően. Az új edző korábban sikeresen dolgozott a Goricánál és a Rijekánál, legutóbb a lengyel Widzew Lódzot irányította, de augusztusban távozott.