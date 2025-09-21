Nemzeti Sportrádió

Horvát bajnokság: előnyről szenvedett vereséget Pulában az Eszék

2025.09.21. 21:26
Pulai öröm: 2–1-re nyertek az Eszék ellen (Fotó: Facebokk/NK Istra 1961)
Nem sikerült megtartania az első félidőben szerzett előnyét az NK Osijeknek az NK Istra otthonában, a hazaiak a második játékrészben kétszer találtak be, s 2–1-es győzelmükkel megelőzték az eszékieket a tabellán.

Majd negyven percet kellett várni, hogy gól essen Pulában, az NK Istra 1961–NK Osijek horvát bajnokin, amelyen a bosnyák szélső, Nail Omerovic révén az eszéki csapat szerzett vezetést. A találkozó első félidejében nagyjából kiegyensúlyozottak voltak az erőviszonyok, a hazaiak valamivel többet birtokolták a labdát, ám az igazán minőségi helyzeteket a vendégek alakították ki. A második játékrészben aztán változott a kép: a 65. percben a horvát Antonio Mauric, bő negyedórával később pedig a holland Saydou Bangura vette be Marko Malenica kapuját, így az isztriaiak 2–1-re megnyerték a mérkőzést. Hét fordulót követően az eszékiek a 8. helyen állnak a horvát bajnokságban, épp az NK Istra mögött.

HORVÁT LIGA (HNL)
7. FORDULÓ
NK Istra 1961–NK Osijek 2–1 (Mauric 65., S. Bangura 81., ill. Omerovic 40.)
Az élcsoport: 1. Dinamo Zagreb 16 pont, 2. Hajduk Split 13, 3. Lokomotiva Zagreb 12, ...8. NK Osijek 6

 

Ezek is érdekelhetik