Nemzeti Sportrádió

Egy ötöst kapott otthon az NK Osijek

V. B.V. B.
2025.12.07. 20:23
Fotó: NK Osijek/Facebook
NK Osijek Eszék Istra 1961 horvát labdarúgás 1. HNL
A horvát élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (1. HNL) 16. fordulójában az NK Osijek hazai pályán 5–1-es vereséget szenvedett el az Istra 1961 ellen. Az eszéki csapat nyolc bajnoki óta nyeretlen, és továbbra is utolsó előtti a tabellán.

 

HORVÁT 1. HNL
16. FORDULÓ
NK Osijek–Istra 1961 1–5 (Babec 59., ill. Prevljak 17., 27., 44., Frederiksen 49., Lawal 73.)

 

