Egy ötöst kapott otthon az NK Osijek
A horvát élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (1. HNL) 16. fordulójában az NK Osijek hazai pályán 5–1-es vereséget szenvedett el az Istra 1961 ellen. Az eszéki csapat nyolc bajnoki óta nyeretlen, és továbbra is utolsó előtti a tabellán.
HORVÁT 1. HNL
16. FORDULÓ
NK Osijek–Istra 1961 1–5 (Babec 59., ill. Prevljak 17., 27., 44., Frederiksen 49., Lawal 73.)
