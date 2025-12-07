Egy ötöst kapott otthon az NK Osijek

A horvát élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (1. HNL) 16. fordulójában az NK Osijek hazai pályán 5–1-es vereséget szenvedett el az Istra 1961 ellen. Az eszéki csapat nyolc bajnoki óta nyeretlen, és továbbra is utolsó előtti a tabellán.

HORVÁT 1. HNL

16. FORDULÓ

NK Osijek–Istra 1961 1–5 (Babec 59., ill. Prevljak 17., 27., 44., Frederiksen 49., Lawal 73.)