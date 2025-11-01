Nemzeti Sportrádió

1. HNL: három vereség után szerzett pontot az Eszék

T. Z.T. Z.
Vágólapra másolva!
2025.11.02. 20:13
null
Fotó: NK Osijek
Címkék
NK Osijek horvát foci Varazdin 1. HNL
A horvát élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (1. HNL) 12. fordulójának vasárnap esti mérkőzésén az NK Osijek (Eszék) odahaza gól nélküli döntetlenre végzett a Varazdinnal (Varasd).

Az eszékiek sorozatban három vereség után szereztek ismét pontot a bajnokságban, és az egy pont kimondottan jó eredménynek számít, tekintve, hogy a Varazdin a negyedik helyen áll a horvát élvonalban. 

HORVÁT 1. HNL 
12. FORDULÓ
NK Osijek–Varazdin 0–0

 

NK Osijek horvát foci Varazdin 1. HNL
Legfrissebb hírek

Horvát bajnokság: előnyről szenvedett vereséget Pulában az Eszék

Minden más foci
2025.09.21. 21:26

1. HNL: továbbra is nyeretlenek az eszékiek

Minden más foci
2025.08.31. 21:11

1. HNL: negyedik meccsén sem tudott nyerni a sereghajtó Eszék

Minden más foci
2025.08.24. 21:44

1. HNL: nem született gól az Eszék varasdi vendégjátékán

Minden más foci
2025.08.17. 20:44

Döntetlent játszott az NK Osijek a címvédővel a horvát élvonalban

Minden más foci
2025.08.09. 23:08

Felkészülés: az Újpest kontrából szerzett góllal verte meg az Eszéket

Labdarúgó NB I
2025.07.17. 19:16

Kikapott Varasdon az NK Osijek a horvát élvonalban

Minden más foci
2025.05.17. 20:04

A hajrában veszített pontokat az NK Osijek, megszakadt a győzelmi sorozata

Minden más foci
2025.05.09. 20:00
Ezek is érdekelhetik