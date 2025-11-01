1. HNL: három vereség után szerzett pontot az Eszék
A horvát élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (1. HNL) 12. fordulójának vasárnap esti mérkőzésén az NK Osijek (Eszék) odahaza gól nélküli döntetlenre végzett a Varazdinnal (Varasd).
Az eszékiek sorozatban három vereség után szereztek ismét pontot a bajnokságban, és az egy pont kimondottan jó eredménynek számít, tekintve, hogy a Varazdin a negyedik helyen áll a horvát élvonalban.
HORVÁT 1. HNL
12. FORDULÓ
NK Osijek–Varazdin 0–0
