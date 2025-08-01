1. HNL: továbbra is nyeretlenek az eszékiek

Az NK Osijek a 32. percben Nail Omerovic góljával ugyan megszerezte a vezetést a Lokomotiva Zagreb vendégeként, de a fővárosiak a második félidőben egyenlítettek, és otthon tartottak egy pontot. Így az Eszék nyeretlenül három döntetlennel és két vereséggel az utolsó előtti, 9. helyen áll a tabellán.

A másik vasárnapi meccsen a Hajduk Split 2–2-es döntetlent játszott a Rijeka vendégeként, a splitiek ezzel beérték a tabellán pontszámban a szintén 15 ponttal éllovas Dinamo Zagrebet.

HORVÁT 1. HNL

5. FORDULÓ

Lokomotiva Zagreb–NK Osijek (Eszék) 1–1

Rijeka–Hajduk Split 2–2