1. HNL: továbbra is nyeretlenek az eszékiek

2025.08.31. 21:11
Fotó: HNK Hajduk Split/FB
A horvát élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban továbbra is nyeretlen az Eszék miután vasárnap ikszelt a Lokomotiva Zagreb vendégeként.

 

Az NK Osijek a 32. percben Nail Omerovic góljával ugyan megszerezte a vezetést a Lokomotiva Zagreb vendégeként, de a fővárosiak a második félidőben egyenlítettek, és otthon tartottak egy pontot. Így az Eszék nyeretlenül három döntetlennel és két vereséggel az utolsó előtti, 9. helyen áll a tabellán.

A másik vasárnapi meccsen a Hajduk Split 2–2-es döntetlent játszott a Rijeka vendégeként, a splitiek ezzel beérték a tabellán pontszámban a szintén 15 ponttal éllovas Dinamo Zagrebet.

HORVÁT 1. HNL 
5. FORDULÓ
Lokomotiva Zagreb–NK Osijek (Eszék) 1–1 
Rijeka–Hajduk Split 2–2

 

