A ZTE felkészülési meccsen két góllal győzött a zágrábiak ellen

A ZTE hat légióssal a kezdőcsapatban állt fel a Lokomotiva elleni, zágrábi felkészülési meccsen, bekerült például a csapatba az argentin Fabricio Amato, aki a bajnokságban eddig még nem kezdett, háromszor játszott csereként.

A ZTE a gól nélküli első félidőben a kapufát találta el, a folytatásban azonban a cserék meghozták a gólokat is. Előbb Nyíri Vince talált be fejjel, majd Joao Victor is gólt szerzett, így a zalaiak 2–0-ra győztek – derül ki a klub beszámolójából.



FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

NK Lokomotiva Zagreb (horvát)–ZTE FC Zalaegerszeg 0–2 (0–0)

Zágráb.

ZTE, kezdőcsapat: Gundel-Takács – Bodnár G., Várkonyi, Peraza, Diego Borges, Calderón – Amato, Kiss B., Szendrei, Maxusell – Lima. Cserék: Borsos, Csonka A., Csóka D., D. López, Joao Victor, Klausz, Krajcsovics, Nagy Zs., Nyíri, Papp Cs., Skribek. Vezetőedző: Nuno Campos

G.: Nyíri, Joao Victor

