A ZTE felkészülési meccsen két góllal győzött a zágrábiak ellen

2025.10.09. 14:06
Várkonyi Bence (középen) a kezdőcsapatban kapott helyet a Lokomotiva elleni edzőmeccsen (Fotó: ztefc.hu)
ZTE felkészülés Lokomotiva Zagreb
A labdarúgó NB I tabelláján jelenleg utolsó ZTE FC a válogatott meccsek miatti szünetet kihasználva Zágrábba utazott, ahol felkészülési mérkőzést játszott a horvát élvonalban 3. helyen álló Lokomotiva Zagrebbel.

 

A ZTE hat légióssal a kezdőcsapatban állt fel a Lokomotiva elleni, zágrábi felkészülési meccsen, bekerült például a csapatba az argentin Fabricio Amato, aki a bajnokságban eddig még nem kezdett, háromszor játszott csereként.

A ZTE a gól nélküli első félidőben a kapufát találta el, a folytatásban azonban a cserék meghozták a gólokat is. Előbb Nyíri Vince talált be fejjel, majd Joao Victor is gólt szerzett, így a zalaiak 2–0-ra győztek – derül ki a klub beszámolójából.
 

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
NK Lokomotiva Zagreb (horvát)–ZTE FC Zalaegerszeg  0–2 (0–0) 
Zágráb.
ZTE, kezdőcsapat: Gundel-Takács – Bodnár G.,  Várkonyi, Peraza, Diego Borges, Calderón – Amato, Kiss B., Szendrei, Maxusell – Lima. Cserék: Borsos, Csonka A., Csóka D., D. López, Joao Victor, Klausz, Krajcsovics, Nagy Zs., Nyíri, Papp Cs., Skribek. Vezetőedző: Nuno Campos
G.: Nyíri, Joao Victor
 

 

