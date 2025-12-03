Az eszékiek tizenegyesekkel kiestek a Horvát Kupából
Szerdán a Rijeka és az NK Varazdin csatlakozott a legjobb nyolc mezőnyéhez a labdarúgó Horvát Kupában: előbbi 4–1-re győzte le alsóbb osztályú ellenfelét, míg a varasdiak tizenegyesekkel ejtették ki az eszékieket.
HORVÁT KUPA
NYOLCADDÖNTŐ
Zdralovi (III.)–Rijeka 1–4
NK Varazdin–NK Osijek 1–1 – 11-esekkel 4–2
Korábban játszották
Karlovac 1919 (II.)–Dinamo Zagreb 0–7
Cibalia (II.)–Hajduk Split 0–0 – 11-esekkel 2–4
BSK Bijelo Brdo (II.)–Slaven Belupo 0–3
NK Kurilovec (IV.)–Istra 1961 2–1
Rudes (II.)–Gorica 0–6
Lokomotiva–Varteks (III.) 4–0
A negyeddöntő márciusban lesz.
Legfrissebb hírek
Emberhátrányban mentett pontot az Eszék
Minden más foci
2025.11.23. 18:05
1. HNL: három vereség után szerzett pontot az Eszék
Minden más foci
2025.11.02. 20:13
Edzőt váltott az eszéki labdarúgócsapat
Minden más foci
2025.10.30. 09:56
1. HNL: továbbra is nyeretlenek az eszékiek
Minden más foci
2025.08.31. 21:11
Ezek is érdekelhetik