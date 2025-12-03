Az eszékiek tizenegyesekkel kiestek a Horvát Kupából

Szerdán a Rijeka és az NK Varazdin csatlakozott a legjobb nyolc mezőnyéhez a labdarúgó Horvát Kupában: előbbi 4–1-re győzte le alsóbb osztályú ellenfelét, míg a varasdiak tizenegyesekkel ejtették ki az eszékieket.

HORVÁT KUPA

NYOLCADDÖNTŐ

Zdralovi (III.)–Rijeka 1–4

NK Varazdin–NK Osijek 1–1 – 11-esekkel 4–2 Korábban játszották

Karlovac 1919 (II.)–Dinamo Zagreb 0–7

Cibalia (II.)–Hajduk Split 0–0 – 11-esekkel 2–4

BSK Bijelo Brdo (II.)–Slaven Belupo 0–3

NK Kurilovec (IV.)–Istra 1961 2–1

Rudes (II.)–Gorica 0–6

Lokomotiva–Varteks (III.) 4–0 A negyeddöntő márciusban lesz.