Az eszékiek tizenegyesekkel kiestek a Horvát Kupából

2025.12.03. 19:52
Forrás: NK Osijek
NK Osijek Eszék Horvát Kupa
Szerdán a Rijeka és az NK Varazdin csatlakozott a legjobb nyolc mezőnyéhez a labdarúgó Horvát Kupában: előbbi 4–1-re győzte le alsóbb osztályú ellenfelét, míg a varasdiak tizenegyesekkel ejtették ki az eszékieket.

HORVÁT KUPA
NYOLCADDÖNTŐ
Zdralovi (III.)–Rijeka 1–4
NK Varazdin–NK Osijek 1–1 – 11-esekkel 4–2

Korábban játszották
Karlovac 1919 (II.)–Dinamo Zagreb 0–7
Cibalia (II.)–Hajduk Split 0–0 – 11-esekkel 2–4
BSK Bijelo Brdo (II.)–Slaven Belupo 0–3
NK Kurilovec (IV.)–Istra 1961 2–1
Rudes (II.)–Gorica 0–6
Lokomotiva–Varteks (III.) 4–0

A negyeddöntő márciusban lesz.

 

