Ötödször bajnok Kazahsztánban a Kajrat Almati

Az elsőség kérdése az utolsó fordulóig nyílt maradt, mivel a címvédő Kajratnak csupán két pont volt az előnye a tabellán az Asztanával szemben. A két csapat Almatiban találkozott egymással, és bár a vendégek szereztek vezetést a horvát Marin Tomasov révén, a hazaiak a 17 éves Dasztan Szatpajev góljával egyenlítettek.

Szatpajev – aki a Chelsea-ben folytatja pályafutását – a góllövőlista második helyén végzett 14 találattal.

A Kajrat jövőre is indulhat a Bajnokok Ligája selejtezőjében, amelyben idén elbúcsúztatta a skót Celticet, így most az alapszakaszban szerepel.