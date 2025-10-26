Nemzeti Sportrádió

Ötödször bajnok Kazahsztánban a Kajrat Almati

2025.10.26. 14:52
A bajnokcsapat és a magasba emelt trófea (Fotó: Getty Images)
A Kajrat Almati ötödik alkalommal nyerte meg a kazah labdarúgó-bajnokságot, amely vasárnap ért véget.

Az elsőség kérdése az utolsó fordulóig nyílt maradt, mivel a címvédő Kajratnak csupán két pont volt az előnye a tabellán az Asztanával szemben. A két csapat Almatiban találkozott egymással, és bár a vendégek szereztek vezetést a horvát Marin Tomasov révén, a hazaiak a 17 éves Dasztan Szatpajev góljával egyenlítettek.

Szatpajev – aki a Chelsea-ben folytatja pályafutását – a góllövőlista második helyén végzett 14 találattal.

A Kajrat jövőre is indulhat a Bajnokok Ligája selejtezőjében, amelyben idén elbúcsúztatta a skót Celticet, így most az alapszakaszban szerepel.

 

