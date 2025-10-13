Miami vonzereje: napfény, óceán, futball – és Lionel Messi!

Megkerülhetetlen téma Amerikában a Messi-kultusz. Az argentin szupersztár, Lionel Messi nemcsak az Inter Miamiban lőtt góljaival kelt feltűnést, olykor a hétköznapokban is megvillant valamit fényűző életéből. Floridában járva meglestük, az edzőbázison milyen körülmények között készül társaival, Miami belvárosában pedig óriási falfestményt találtunk róla. S persze arra is fény derülhet, vajon milyen az angoltudása…

Világhírű sportoló, aki kis túlzással fél Miamit felvásárolhatná. Amerikai kör­utazásunk alkalmával kíváncsiak voltunk arra is, hogy a bolygó egyik leghíresebb futballistájaként vajon van-e lehetősége esténként elmenni egy étterembe, ha úgy tartja kedve, napközben beugorhat-e körülnézni az egyik jégveremmé (16 fokra) lehűtött bevásárlóközpontba, vagy családjával hermetikusan elzárva éli hétköznapjait.

Az edzőbázison fotózkodni és autogramot kérni TILOS!

A Messi-freskó lett Miami egyik legismertebb turistacsalogató látványossága (Fotó: AFP)

Nyakunkba vesszük a várost, első utunk az Inter Miami edzőbázisához vezet. Már az gyanús, hogy az épületen a következő óriási felirat fogad bennünket: Your fútbol is here. Ez a rövid szlogen tökéletesen jellemzi a klubra jellemző hangulatot. Miközben az amerikai egyesületnek David Beckham személyében angol tulajdonosa van, Lionel Messi 2023-as leigazolása óta az öltöző nyelve félhivatalosan a spanyol lett. Az akadémia stábjának nagy részét lecserélte, a csatár magával hozta Barcelonából szinte az összes argentin szakembert, mintegy jelezve, innentől az lesz a klubnál, amit ő mond. Szerencsére „első vonalas” informátorunk is akad, hiszen az Inter Miami öltözőjében Pintér Dániel személyében magyar tehetség is van, aki készülődés közben pár méterre ül a nyolcszoros Aranylabda-győztestől. A 18 éves játékossal többször is találkoztunk Floridában – együtt vacsoráztunk, kimentünk az edzésére –, és kiderül, Lionel Messi valóban különös figura. Miközben elsők között megy oda gratulálni a fiataloknak az MLS-es debütálásuk után, angolul egyszerűen nem hajlandó megszólalni. Előfordult, hogy a gyenge védekezés miatt szót kért az öltözőben, középre kiállva spanyolul intézte mondandóját a többiekhez, miközben a szinkrontolmács fordította a szavait angolra. Fotózni, autogramot kérni tőle még csapattársainak sem lehet, ha az edzőbázison a személyzet közül bárki mobiltelefont vesz elő a közelében, testőrei úgy mozdulnak rá, mintha fegyverért nyúlna… Az edzőközpont egyébként ultramodern a maga egyszerűségével, az épületet óriási üvegfelületek borítják, és minden a klub színének megfelelően rózsaszín, fekete és szürke. Hátul három tökéletes talajú füves és egy műfüves edzőpálya, odabent konditerem, pihenőszoba, közösségi tér és saját konyhával felszerelt étterem. Lionel Messi és társai a reggelivel itt kezdik a napot, a tréning után ebéddel itt zárják. Az már maga a vicc, hogy a stadion szomszédságában lévő edzőközpontból mérkőzésnapokon buszra ülve mennek át az arénába. Gyalog százötven méter a táv, ám a kamerák és a show kedvéért az egész stadiont megkerülve érkeznek meg a főbejárathoz.

A városban több helyen is belebotlunk a dél-amerikai klasszisba – legalábbis ami a portréját illeti. Előbb a klubot népszerűsítő plakátról köszön vissza, majd másutt az épület oldalsó falát teríti be az arcképe. Azt nem tudjuk meg, ki volt a művész, de az alkotás olyannyira népszerű, hogy sok turista jár ide fotózkodni, szelfit készíteni.

Annak ellenére, hogy Lionel Messi világhírű sportoló, Miamiban próbál normális életet élni családjával. A város sokszínűsége és a hírességek iránti toleranciája lehetővé teszi, hogy a támadó viszonylag zavartalanul élvezze a mindennapokat, olykor nyilvános helyeken is megjelenik, éttermekben, bevásárlóközpontokban, bár ilyen alkalmakkor biztonsági emberek kísérik. Családjával 2023 nyarán költözött Miamiba, meglepte őket a helyiek meleg fogadtatása, így pillanatok alatt felvették az amerikai ritmust. Mondjuk, úgy nem nehéz, ha az ember csaknem 11 millió dolláros (3.5 milliárd forintos) vízparti otthonba térhet haza megpihenni. A nyolc hálószobás, kilenc fürdőszobás, két hajókikötővel felszerelt ingatlan 57 méter hosszú vízparttal rendelkezik, a medence, a konditerem, a szauna már-már alapfelszereltség arrafelé.

Rajongók a kordon mögött – a stadionoknál százak, sőt olykor ezrek várnak Lionel Messi érkezésére (Fotó: AFP)

Megszámlálni is nehéz, hány ingatlanja van a sztárnak

A Miamiban található ingatlanportfóliójában akad még néhány lakás, csak most tavasszal vásárolt négy, óceánra néző luxuslakást az egyik új toronyépületben. Ezek sem szoba-konyha méretűek, akad köztük 3500 négyzetméteres, melynek külső falai a padlótól a mennyezetig ablakok, nem mellékesen autólifttel közelíthető meg, így bérlője közvetlenül a saját lakosztálya előtt parkolhat le.

Nagyon úgy tűnik, Lionel Messi élete egyik legjobb döntését hozta az Amerikába szerződéssel. Láthatóan élvezi a futballt – sorozatban szerzi a gólokat, adja a gólpasszokat –, felesége, Antonela Roccuzzo és három fiuk, Thiago, Mateo, Ciro pedig a floridai életet. Közösen ritkán járnak el otthonról, hiszen a szigorú biztonsági intézkedések miatt kényelmetlen bármilyen kiruccanás, de a kapcsolata kifejezetten szoros David Beckhammel és családjával. Olyannyira, hogy a Karib-térségben közös nyaraláson is lencsevégre kapták már őket.

46 ezer forint az argentin futballzseni MLS-dressze

Floridába mégiscsak a futball miatt érkeztünk, így megpróbáljuk azt (is) kideríteni, Lionel Messinek milyen hatása van az amerikai ligára, a Major League Soccerre (MLS). Merthogy nagyon úgy tűnik, a hatása forradalmi! Már a szerződése aláírását követő hetekben drasztikusan megnőtt a meccsek nézettsége, az addig ötvendolláros jegyárak az egekbe szöktek, és lehetett ezer dollárért is belépőt vásárolni. Az Inter Miami kénytelen volt triplájára növelni médiastábját, közösségimédia-követőinek száma rakétaként lőtt ki, de magát a bajnokságot is sokkal nagyobb figyelem övezi, mint azt megelőzően. Nőttek a liga szponzorációs és közvetítési bevételei, a stadionokban új szurkolói rétegek jelentek meg, köztük dél-amerikai és ázsiai rajongók. Az argentin zseni igazi futballnagykövetként formálja az amerikai labdarúgásról alkotott képet, egyértelműen új korszakot nyitott a sportág helyi történetében.

Kíváncsiságból elmegyünk még az Inter Miami hivatalos boltjába, ahol természetesen a Messi névvel ellátott mezből van a legtöbb. Darabja 140 dollár, átszámítva 46 ezer forint.

Ahogy mondani szokták, megéri a pénzét.