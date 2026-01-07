Nemzeti Sportrádió

Lionel Messi: K.rva fura vagyok

2026.01.07. 19:32
Lionel Messi (Fotó: Getty Images)
Lionel Messi MLS Inter Miami
A nyolcszoros aranylabdás Lionel Messi egy interjúban önmagáról beszélt, néhány érdekességet is megosztott személyiségéről.

A világbajnok argentin labdarúgó hazájában a Luzu TV-nek adott interjút, melyet többek között a Marca szemlézett.

„K.rva fura vagyok – nyilatkozta Lionel Messi.Nagyon szeretek egyedül lenni, élvezem, ha magam vagyok. Néha kész káosz van otthon a három rohangáló gyerek miatt, amitől teljesen kimerülök, és ilyenkor jólesik elvonulni.”

A 38 éves futballista elmondta, nem szereti a váratlan fordulatokat vagy az utolsó pillanatban történő változásokat: „Mindent eltervezek. Ha megszervezem a napomat, és közben valami változás áll be, annak nagyon nem örülök.”

Amikor arról kérdezték, mitől tartja magát furának, így felelt: „Ezt inkább Antonelától (Messi felesége – a szerk.) kellene megkérdezni, ő jobban látja kívülről. Amúgy ez sok mindentől függ, például a hangulatomtól, a kis hülyeségeimtől.”

Messi elárulta még, hogy szeret celebes realityket nézni, sokszor beszélget Instagramon a Bad Bunny művésznéven futó Puerto Ricó-i rapperrel, illetve a TikTokon is gyakran néz videókat. Ennek apropóján felidézte, hogy egyszer látott egy mesterséges intelligenciával készült felvételt magáról, amelyen letartóztatják.

 

