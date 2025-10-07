Család, futball, borok – Gazdag Dániel amerikai álomélete

Hiába Kolumbusz Kristóf után nevezték el a várost, a főtér közelében lévő szobra nem éppen a helyiek büszkesége. Évekkel ezelőtt számos alkotás őrizte emlékét a város utcáin, többségüket azonban mára eltávolították, raktárak mélyén porosodnak. Hírmondónak a helyi egyetem előtt álló műalkotás maradt, ám ki tudja, meddig (kétszer már megrongálták), miután a lakosok egyre többet tüntetnek: a felfedező Kolumbusz Kristóf nem más, mint az új világ népirtó tisztogatásának és őslakosok kizsákmányolásának jelképe.

Columbus ettől függetlenül sem a turisták kedvenc célpontja. Látnivaló alig akad a környéken, a belváros rendezett – galériák, éttermek, bárok, butikok –, a városi piacon mégis három magyar fiatalba botlunk, mint kiderül, konferenciára érkeztek. Egy magyar és családja azonban itt él, Columbus központjától huszonöt percnyi autóútra. A repülőtéren landolva autóba pattanunk, meg sem állunk Dublinig… Mármint az Ohio állambeli Dublinig, hiszen így hívják azt a kis települést, ahol Gazdag Dániel és családja a nyáron új otthonra lelt.

A kert végében őzek és nyulak is feltűnnek

Amint az autópályáról beérünk a faluba, filmbe illő utcák nyílnak előttünk. Jobbról és balról egyaránt rendezett házak, és bár nem sablon épületek, mintha mind ugyanabban a stílusban készült volna. Kanyarodunk néhányszor, majd egy kis zsákutca utolsó előtti háza előtt húzódunk le, a nyár óta itt lakik Gazdag Dániel és családja. A Columbus Crew áprilisban vásárolta ki a 30-szoros válogatott támadót a Philadelphia Uniontól, aki feleségével a kezdeti átmeneti (szállodai) időszakot követően több házat is megnézett, végül ebbe a zsákutcában lévő házba szeretett bele.

Nem csoda.

Szomszédok ugyan vannak, kerítés sehol, a játékos neje, Gréta meséli, a fák közül időnként őzek, nyulak is előmerészkednek. A kertben pedig két focikapu is fel van állítva, itt aztán rúghatják a gyerekek a labdát, a kilencéves Daniel és a négyéves Maxim éppen a szomszéd kisfiúval lő felváltva egymásnak kapura.

„Amikor házat kerestünk, az is szempont volt, hogy nyugodt, csendes környéken legyen – mondta lapunknak a teraszon lévő kerti fotelben ülve Gazdag Dániel. – Fontos volt az is, hogy jó iskolakörzetben legyen, ne kelljen sokat ingázni naponta az otthon és a suli között. Megérkezésemet követően a klubnál sokat segítettek, ajánlottak néhány jó helyet, ezen a környéken is laknak néhányan. Amikor megláttuk ezt a házat, azonnal beleszerettünk.”

Gazdag Dániel fiai nagyon szeretnek játszani...

...de még annál is jobban szeretik az édesapjukat

Itt aztán reggeli ingázással valóban nem kell számolni, a nagyobbik fiút iskolabusz veszi fel a ház előtt, a kisebbiket édesanyja viszi a tíz percre lévő bölcsődébe.

„Danika negyedik osztályos, hat percre van tőlünk az iskola, klasszikus sárga amerikai iskolabusz veszi itt fel reggelente, délután haza is hozza. Vele ilyen szempontból semmi probléma sincs. Philadelphiában is focizott, és itt is szerette volna folytatni, így hát hozzám hasonlóan klubot váltott. Tizenöt percre van tőlünk egy kis egyesület, oda jár hetente négyszer-ötször edzésre. Gyorsan befogadták, ő is szereti új csapattársait. Maxim bölcsije is közel van, tíz-tizenöt perc autóútra, amikor reggel edzésre indulok, a feleségem, Gréta viszi el.”

Gazdag Dániel az idén szerződött a Philadelphiától a Columbushoz, amellyel szeretne nagyot alakítani az MLS rájátszásában

A családfő új célja: megtölteni a pincét

Ha otthon van a család, akkor sem unatkozik. A tágas konyha mellett játszószoba van kialakítva, így Gréta könnyen rálát a gyerekekre, ha éppen a főzőlapnál tüsténkedik. Az alagsorban pedig moziszoba és golfszimulátor is szolgálja a szórakozást, Gazdag Dániel büszkesége mégis a ház alatt lévő borospince.

„Az utóbbi időszakban kezdtek érdekelni a borok. Sokat olvastam róluk, podcastokat is hallgatok, éppen ezért örültem neki, amikor megláttam, hogy a háznak borospincéje is van. Több száz palack fér el, idő lesz, mire megtöltöm a polcokat. Egyelőre jó, ha húsz üveg különleges borom van.”

Televízióból csak egy van, igaz, a nappaliban lévő készülék annál nagyobb. Kell is a méretes képernyő, hiszen nemcsak a családfő, hanem a két kisfiú is imádja a futballt. A Columbus Crew hazai mérkőzésein édesanyjukkal rendre ott vannak a lelátón, az idegenbeli mérkőzéseket pedig a tévében nézik.

„Egyedül a Cincinnati elleni idegenbeli meccsünkre tud eljönni a család, az kétórányi autózásra van tőlünk. Ez az egy stadion van busztávolságra, az összes többi repülős túra. Ötödik idényemet töltöm Amerikában, nekem ez már fel sem tűnik, mostanra megszoktam.”

És ha a Gazdag-fiúk NB I-es meccset néznének, annak sincs akadálya, a dublini házban külön előfizetés van a magyar csatornákra.

A fél évvel ezelőtti klubváltással új stílusú futballt is meg kellett szoknia Gazdag Dánielnek, a Keleti főcsoportban jelenleg a 9., még éppen rájátszásba jutást érő helyen álló Columbus Crew szereti irányítani a játékot, a labdabirtoklásra fekteti a hangsúlyt.

„Az új játékrendszer és a stílus közel áll hozzám. Élvezem a játékot, noha a statisztikai mutatóim egyelőre gyengébbek, mint amilyenek Philadelphiában voltak. De nem aggódom, azért jöttek már gólok, gólpasszok. Sok új elem van a játékban, amire az előző csapatomnál nem kellett odafigyelnem, itt többet kell a labdakihozatalnál elmozognom. Nem mondom, időnként hiányzik a direkt játék, olykor mondom is a társaimnak, ha támadunk, ne vegyük vissza állandóan a labdát, célozzuk meg a kaput. Egyelőre a rájátszásba kell bejutnunk, aztán ahogy minden évben, a bajnoki cím a cél.”

A Crew öltözőjében fodrászszalon is van

A látogatás után felkerekedünk, Gazdag Dániel saját autójával visz bennünket a klub edzőközpontjába. Háztól házig huszonöt perc alatt ott vagyunk, Philadelphiában ez forgalomtól függően ötven perc is lehetett. Amint kinyílik az edzőbázis kapuja, látványos birodalom tárul elénk. Füves és műfüves pálya ameddig a szem ellát, a főépület pedig inkább hajaz modern irodaépületre, mintsem edzőközpontra. Odabent tucatnyi különleges masszázságy, több száz négyzetméteres konditerem, medence, a regenerálódást szolgáló krioszauna, közösségi tér pingpongasztallal, mozinak is beillő tárgyalószoba található, az öltözőben pedig még fodrászszalon (!) is van. A környék legmenőbb borbélya csütörtökönként érkezik, aki szeretné, tréning után lenyíratja a haját.

A Columbus Crew edzőközpontjában fodrászat is működik

Odakint az edzőpályán sem jellemző a visszafogottság, az oldalvonal mellett háromszor négyméteres mobil kivetítő áll. Ha a francia vezetőedző, Wilfried Nancy edzés közben valami olyasmit lát, amit szeretne elmagyarázni játékosainak, azonnal megállítja a gyakorlást, az emeletről a tréninget felvevő videóelemzők pedig már megvágva küldik az anyagot a kivetítőre.

A Columbus Crew öltözőjéből Gazdag Dániel többnyire a kezdőcsapat tagjaként vonulhat ki a pályára

Amerikában valóban minden profin működik, nem csoda, ha Gazdag Dániel és párja egyre többet beszél arról, mi lenne, ha a futball befejezése után az Egyesült Államokban maradna.

„Nem könnyű kérdés ez… Sok embernek tetszik Amerika, mások viszont nem tudnának itt élni, mondván, teljesen más világ. Mi, a gyerekekkel nagyon szeretünk itt élni. A klubnál is jól érzem magam, megbecsülnek, és legyünk reálisak, aligha most, harminchoz közel kapok Európából visszautasíthatatlan ajánlatot. Arról nem is beszélve, hogy szeretek az MLS-ben futballozni. Amikor huszonöt évesen megérkeztem Amerikába, az első három-négy hónap nehéz volt, a koronavírus-járvány miatt a család csak később tudott utánam jönni. De hogy a karrierem végén hazamegyünk vagy maradunk, egyelőre nem tudjuk megmondani… Mindenesetre Grétával egyre többet beszélgetünk arról, hogy maradunk. Huszonkilenc éves vagyok, reméljük, ezt a döntést ráérünk később meghozni.”

Az estét egy közeli étteremben zárjuk, ahol távozáskor megállapítjuk: a Gazdag családnak Amerikában álomélete van.

Az Örményország és Portugália elleni világbajnoki selejtezőre készülő válogatott keretéből kimaradt ugyan Gazdag Dániel, természetesen távolról is drukkol a csapatnak. Ha szerepelhetne a 2026-os tornán, valóra válna egy álma. „A portugálok kiemelkednek a csoportból, nekünk nem velük kell versenyeznünk. A második helyet kell megszereznünk, onnantól a szerencsén is múlik, kiket kaphatnánk a pótselejtezőben. A rájátszásig mindenképpen el kell jutnunk, ehhez most az örményeket hazai pályán le kell győznünk, más eredmény szóba sem jöhet. Nekem különleges élmény lenne kijutni a világbajnokságra, hiszen Amerika, Mexikó és Kanada közösen rendezi a tornát. Hazai pályán érezhetném magam.” A világbajnokság hazai pályán lenne