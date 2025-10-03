Pintér Dániellel, Lionel Messi magyar csapattársával találkoztunk – exkluzív riportunk Miamiból

A meleg fullasztó. Hiába van „csupán” harminc fok, az emberről akkor is ömlik az izzadság, ha sétál. A forróság, az óceán közelsége és a rengeteg eső miatt a páratartalom nyolcvan-kilencven százalékos, a viharfelhők jönnek-mennek az égbolton, a városi játszóterek, sportpályák környékén oszlopra szerelt hangfalakból figyelmeztetnek a villámlásveszélyre. Ha jön a vihar, mindenkinek fedett helyre kell menekülnie. A távolról érkezőnek különös ez, a helyiek számára olyan természetes, mint hogy az ég kék.

A TRÉNINGEKEN RENGETEGET TANULHAT A VILÁGSZTÁROKTÓL

Floridában, Boca Raton településen jártunk. Észak felől Palm Beach, délről Miami egy ugrás, autóval harminc-negyven perc alatt mindkettő elérhető. Itt, a rendezett, kertvárosi részen él családjával Pintér Dániel. A magyar fiú, aki a közelmúltban Lionel Messi csapattársaként mutatkozott be az MLS-ben, az amerikai labdarúgó-bajnokságban. Az Inter Miami fiatalja nem mindennapi gyorsasággal veszi az akadályokat, egy éve még a korosztályos együttesben futballozott, a nyár óta a klub második csapatában rugdosta a gólokat, ezekben a hetekben pedig már a világsztárokkal teletűzdelt felnőttcsapat öltözőjének tagja. Olyan futballistákkal gyakorolhat nap mint nap, mint Lionel Messi, Jordi Alba, Rodrigo De Paul, Luis Suárez vagy éppen Sergio Busquets. Álomvilágba csöppent.

„Nem volt teljesen szokatlan, hogy közöttük vagyok – mondta lapunknak Floridában Pintér Dániel, aki szeptemberben a Charlotte ellen idegenben 3–0-ra elveszített találkozón mutatkozott be a profik között. – Az elmúlt hónapokban többször is együtt edzettem már velük, egyre többet vittek fel az első csapat keretéhez. Minden gyerek álma ilyen futballistákkal edzeni, gyakorolni. Szerencsére hamar felvettem a ritmust, a Miami második együttese is már profi ligában játszik, készültem rá, hogy itt már jóval keményebb, jobb felépítésű védők próbálják az utamat állni. A klubban bíznak bennem, és sokat várnak tőlem. Az edzések teljesen más tempóban zajlanak, gyorsabbak, erősebbek az ellenfelek, felnőttekkel vagyok körülvéve, és mondhatom, máris rengeteget tanultam tőlük.”

A legbecsesebb mez: Pintér Dániel ebben a dresszben játszott tizennégy esztendősen

A SZÜLEI HÚSZ ÉVE TATABÁNYÁRÓL KÖLTÖZTEK AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBA

A tizennyolc esztendős támadó időnként belegondol, néhány éve még a televízióban nézte jelenlegi csapattársait, ahogyan a La Ligában varázsoltak, most pedig itt van közöttük. Már a második csapat tagjaként is sokat találkozhatott velük, egy épületben készültek az edzésekre, egymás mellett ebédeltek. Mostanra azt is megszokta, hogy időnként a klub alapítója, David Beckham is szembejön vele a folyosón. Pintér Dániel szülei ízig-­vérig magyarok, ő azonban már Floridában született. Édesanyja és édesapja húsz éve költözött Amerikába, ahogyan mondani szokták, fiatalon belevágtak a nagy kalandba, tizenkilencre lapot húztak, mára sikeres vállalkozóként élnek a tengerentúlon. A fiatal futballista tatabányai édesapja építőipari cég tulajdonosa, Miamiban megbecsülik, elfogadják őket, édesanyja pedig háztartásbeliként, ­háttéremberként egyengeti fiai sorsát.

„Apu korábban Magyarországon birkózó volt, de engem és a bátyámat mindig is a futball érdekelt. Egészen fiatalon kezdtem, láttam, ahogyan a testvérem edzésekre jár, hétvégente meccseket játszik, én is labdarúgó szerettem volna lenni! A bátyám két évvel ezelőtt abbahagyta a futballt, más irányba kanyarodott az élete. Engem viszont semmi más nem érdekel, csak a labda. Tizenkét éves koromban már tudtam, profi akarok lenni, és ezért mindent megteszek.”

Az elhivatottság, amit Floridában láttunk és tapasztaltunk tőle, valóban lenyűgöző. Hatodik éve jár a normál edzések mellett egyéni tréningekre is, évekig heti öt nap volt ott a Miamiban élő és dolgozó korábbi NB I-es futballista, Cséke György edzésein, most, hogy immár az Inter Miami felnőttcsapatához tartozik, „csupán” heti háromszor megy különmunkára.

Pintér Dániel (jobbra) tökéletes körülmények között futballozhat Miamiban

„Az elmúlt években nem volt olyan hét, hogy ne lettem volna ott ötször Gyurival a pályán. Régebben meccsnapokon is jártam hozzá, reggel még lementem a pályára, gyakoroltunk, edzettünk, erősítettünk. Most ez annyiban változott, hogy csupán a mérkőzés előtti délután megyek, de a különmunkából nem engedek.”

Ha minden jól megy, a magyar válogatottig vezethet Pintér Dániel útja (FOTÓ: GETTY IMAGES)

S hogy minderre ideje is legyen, az iskolát az elmúlt években magántanulóként végezte. Online oktatáson vett részt, így jobban oda tudott figyelni az edzésekre, a pihenésre, a megfelelő táplálkozásra. Az Inter Miami edzőközpontja nagyjából húszpercnyi autóútra van a Pintér család házától, ami errefelé kifejezetten ­közelinek számít. Igaz, a kétszer hatsávos autóutak jelentősen meggyorsítják a közlekedést. A hétköznapokon korán kell kelni, reggel nyolckor már az edzőközpontban van jelenése.

„A reggelit már közösen fogyasztjuk el, majd elkezdjük a készülődést az edzésre. Nagyjából egy óra körül végzek, utána megyek haza pihenni. Mostanra megszoktam, hogy Lionel Messi is a csapattársam. A napokban például az egyik edzés előtt kiállt az öltöző közepére, és hosszasan beszélt hozzánk. Elmondta, a védekezésnek sokkal jobban kellene működnie, jobban kell koncentrálnunk, nem lehet minden mérkőzésen három-négy gólt rúgva nyerni. Mindezt spanyolul mondta. Az öltözőben ott áll mellette egy tolmács, aki angolra fordítja a szavait. Különös személyiség, távolságtartónak mégsem mondanám, a bemutatkozásomat követően külön odajött hozzám, hogy gratuláljon. Nagyon jólesett… A Charlotte elleni meccset megelőző utolsó edzést követően a vezetőedző, Javier Mascherano félrehívott, ő mondta el, hogy bekerültem a meccskeretbe. Miután többször is dicsértek az edzéseken, éreztem, hogy ez az esély benne van a levegőben. Különösebben nem is izgultam, az elmúlt években rengeteget és keményen dolgoztam ezért a lehetőségért. Érettnek éreztem magam erre a pillanatra! A Charlotte ellen viselt mezemet nem adtam oda senkinek, a klub a »debut« kifejezést is rávarratta, jelezve, hogy ebben játszottam első meccsemet a felnőttek között.”

LUIS SUÁREZ GYAKRAN ELMONDJA, HOGYAN JÁTSZHAT JÓL EGY TÁMADÓ

A bejegyzést még David Beckham is megosztotta. Az egykori angol válogatott világsztár 2022 nyarán hivatalos ­Instagram-oldalán tette közzé, amint klubjának fiataljai fülig érő szájjal ünneplik a bajnoki címet – köztük egy magyar fiúval, Pintér Dániellel. Az akkor még tizenöt esztendős srác piros-fehér-zöld nemzeti lobogót magára terítve ugrált az éremátadás közben. A felvétel azóta is ott található Pintér Dániel telefonjában. Emlékezetes kép a játékos telefonjában

A Pintér családban a négy fal között a magyar a hivatalos nyelv. Miután a gyerekek Floridában születtek, beszédükön érezhető az amerikai akcentus, odahaza a szülők anyanyelve élvez előnyt.

„Négyéves koromig nem is tudtam angolul, odahaza csak magyarul szólaltunk meg. Ám mielőtt elkezdtem volna az iskolát, meg kellett tanulnom a nyelvet. Később elbizonytalanodtam, nem is igazán szerettem magyarul megszólalni, bántott, ha nem jutott eszembe néhány kifejezés. Ám az utóbbi egy-két évben ismét egyre többet gyakorolom a magyart.”

Ami pedig a példaképeket illeti, Pintér Dániel gyerekkorában több futballistára is felnézett. Ilyen volt Cristiano Ronaldo, Neymar, Gareth Bale és Lionel Messi. El lehet képzelni, mit érzett, amikor az argentin világsztár 2023-ban Miamiba igazolt.

„Hihetetlen motivációt jelentett ez. Gyerekkoromban Lionel Messi volt az egyik kedvencem, most pedig egy öltözőben készülök vele. Imádtam a televízióban nézni, szerencsésnek éreztem magam, hogy éppen az egyik idolomat hozták a klubhoz. Az edzéseken is rövid idő alatt hoz jó döntéseket, még nincs is nála a labda, már tudja, mihez kezd vele. A többiek tempója is kimagasló, mindenki több lépésre előre gondolkodik, minden játékhelyzetet rendkívül gyorsan oldanak meg. Sokat tanulok tőlük, Luis Suárez gyakran odalép hozzám és tanácsokat ad, mit és hogyan érdemes csinálni, miként kell reagálni egyes szituációkban. A bemutatkozáson túl vagyok, a következő lépcsőfok a gól lenne. Nagyon szeretnék betalálni az MLS-ben!”

Az Inter Miaminak az Amerikában érvényben lévő szabályt is figyelembe kell vennie Pintér Dániel szerepeltetésekor. A második együttestől érkező játékosok legfeljebb két találkozón léphetnek pályára a felnőttcsapatban, azt követően a klubnak döntenie kell: visszairányítják a második csapathoz, vagy új szerződést kínálnak neki, s így továbbra is pályára léphet a bajnokságban. Az amerikai labdarúgáshoz értő szakemberek állítják, ha Pintér Dániel nem az Inter Miamiban, hanem bármelyik másik együttesben futballozna, már állandó tagja lenne a csapatnak. A játékos az edzőpályán azt a mezt is megmutatta nekünk, amelyben a Charlotte ellen bemutatkozott, és jellemző az is, ahogyan visszatette az autójába: szépen élére hajtogatva helyezte az anyósülésre. Látszott, mennyire megbecsüli, ahová a Tatabányáról induló szülők gyermekeként eljutott.