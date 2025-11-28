Keane először nyerhet Hornyák ellen, akinek hat győzelme van az FTC-vel szemben

ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK A LABDARÚGÓ NB I 15. FORDULÓJA ELÉ

PÉNTEK

NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC–DEBRECENI VSC

♦ A 25. élvonalbeli ütközet jön a Szpari és a Loki között, a párharcban hatalmas a DVSC fölénye, hiszen az örökmérleg 6 nyíregyházi győzelem, 5 döntetlen, 13 debreceni siker.

♦ A NB I-ben legutóbb 2014 júliusában remiztek (1–1), azóta a 2–1-es vendégdiadallal zárult augusztusi debreceni mérkőzésüket leszámítva rendre az aktuális házigazda győzött, az előző bajnoki kiírásban kétszer a Szpari (3–2 és 1–0), egyszer a Loki (3–1).

♦ A szabolcsi együttes pályaválasztása mellett az NB I-ben a hazaiak az eredményesebbek, hiszen 5-ször nyert a Nyíregyháza, 4-szer ikszeltek, a DVSC pedig csupán 3-szor tudott diadalmaskodni, legutóbb 2010 áprilisában 3–0-ra. A debreceniek azóta még egy tétmeccsen tudták idegenben legyőzni a nyírségieket: 2016 februárjában a Magyar Kupában (1–2). Az áprilisi nyíregyházi találkozójukat a már eligazolt Eppel Márton vitathatóan megítélt tizenegyesből lőtt góljával 1–0-ra a Szpari nyerte meg.

♦ Bódog Tamás vezetőedzői kinevezése óta még veretlen a Nyíregyháza (1 győzelem, 2 iksz), sőt, az előző körben a klub történetében először tudott élvonalbeli bajnokit nyerni az FTC otthonában (3–1). A siker ellenére sorozatban a negyedik fordulót kezdik meg kieső helyről a piros-kékek.

♦ Az előző 4 bajnokijából 1 vereség mellett 3-at megnyert a Debrecen, és egyfordulós szünet után ismét a tabella élén áll – bár az egy meccsel kevesebbet játszott FTC pontszámban még beérheti.

♦ A Szparinak még csak 1 otthoni győzelme van, emellett 3-szor ikszelt, 3-szor kikapott, és ezzel az eredménysorral csak utolsó előtti a hazai tabellán. Házigazdaként a legutóbbi 4 meccséből csak egyet bukott el, de azt éppen az abszolút újonc Kazincbarcika ellen (0–1).

♦ Pontjai majdnem a felét – 25-ből 12-t – idegenben gyűjtötte be a Loki, 3–3–1-es mérlegével a 4. helyet foglalja el a vendégtáblázaton. Első és egyetlen házon kívüli vereségét éppen legutóbb, az MTK otthonában szenvedte el (0–3).

SZOMBAT

ZALAEGERSZEGI TE FC–PAKSI FC

♦ 2006 óta 31 NB I-es mérkőzést játszottak, az örökmérleg minimális különbséggel billen a zalaiak felé: 10 ZTE-győzelem, 12 iksz, 9 paksi siker, Ebben a párosításban általában nem fukarkodnak a csapatok a gólokkal, az átlag ugyanis kiemelkedően magas, 3.80 meccsenként.

♦ A Paksnak mumusa a Zalaegerszeg, hiszen már 6-os nyeretlenségi sorozatban van a kék-fehérekkel szemben (4 döntetlen, 2 vereség). Az előző 3 alkalommal ikszeltek, augusztusban pedig úgy végeztek 2–2-re, hogy a zalaiak Dénes Vilmos kiállítása miatt emberhátrányban jutottak vezetéshez, és a tolnaiak Tóth Barna góljával csak a 93. percben egyenlítettek. Bognár György együttese mostanáig utoljára 2023 októberében tudta legyőzni a ZTE-t, de akkor idegenben nagy fölénnyel, 5–2-re tette.

♦ Tizenhét zalai fellépéséről csupán 3-szor tudott győztesen távozni a Paks, de ez 2021 és 2023 között, mindig Bognár Györggyel a kispadon jött össze (2–5, 2–3 és 2–5). Hétszer győzött a ZTE, 7 meccsük döntetlen lett, legutóbb áprilisban Könyves Norbert találatára Krajcsovics Ábel válaszolt.

♦ Győri 1–0-s meglepetéssikerének köszönhetően az előző 4 fordulóban 3-szor is nyerni tudott a ZTE és közben csak a Debrecentől kapott ki (1–2). Hasonlóra legutóbb 2024. december és idén február között, még Márton Gáborral volt képes.

♦ Múlt vasárnap az Újpest ellen ősszel először kapott ki hazai pályán a Paks (1–3), így a legutóbbi 6 fordulóban mindössze egy győzelmet tud felmutatni: 2 körrel ezelőtt a Kisvárda ellenit (5–3).

♦ A ZTE pontjainak éppen a felét zsebelte be hazai pályán, 16-ból 8-at, a mérlege 2–2–3. Az előző 4 zalai bajnokiján felváltva vesztett, majd nyert. Ha ebben az ütemben folytatja, most egy vereségnek kellene jönnie.

♦ A tolnai csapatra is igaz, hogy ugyanannyi pontot szerzett otthon, mint idegenben (12–12). A vendégmérlege 3–3–1, de a legutóbbi 4 házon kívüli bajnokiján nyeretlen (3 iksz, 1 vereség).



KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC–DIÓSGYŐRI VTK

♦ A két borsodi csapat csupán egyszer találkozott az élvonalban, augusztusban Miskolcon a 18. percben már 2–0-ra vezetett a Barcika, a DVTK-nak azonban Ivan Saponjics 95. percben értékesített tizenegyesével sikerült döntetlenre mentenie a meccset (2–2).

♦ 1984 óta 24 mérkőzésük volt az NB II-ben, ezeknek a felét, 12-t a diósgyőriek nyerték meg, 8 iksz és 4 barcikai siker mellett. A 2022–2023-as idényben mindkét csapat 1–0-ra hozta a hazai találkozóját. A barcikaiak DVTK elleni máig utolsó győzelme több mint két és fél éve, 2023. február 26-án Kurdics Levente góljával jött össze.

♦ A Kazincbarcika pályaválasztása mellett is a vendég DVTK az eredményesebb, a mérleg ugyanis 3 hazai győzelem, 5 iksz, 4 diósgyőri siker.

♦ Az egy meccsel kevesebbet játszó, abszolút újonc Barcika szinte minden mutatóban leghátul van a mezőnyben: úgy utolsó a tabellán, hogy egyedüliként a legutóbbi 3 bajnokiját elvesztette, a legkevesebb gólt szerezte (13), a legtöbbet kapta (27), és a legrosszabb a gólkülönbsége (–14).

♦ A Diósgyőr második hazai győzelmét aratta legutóbb az MTK ellen, mégpedig meglepően fölényesen (4–0), így ezúttal már nem kieső helyről (10.) vághat neki a fordulónak. Ugyanilyen számszerű eredményű diadalt legutóbb 2024 februárjában a Fehérvár ellen, Vladimir Radenkovics első időszakának bemutatkozó bajnokiján ért el a miskolci csapat. Akkor Csongvai Áron piros lapja miatt a 18., most Ilja Beriasvili kiállítása következtében a 66. perctől játszhatott emberelőnyben.

♦ A hazai mérkőzéseit rendre Mezőkövesden játszó Kazincbarcika az egyetlen csapat, amely pályaválasztóként még nem ikszelt: 2-szer győzött, 4-szer kikapott.

♦ A DVTK-t 1–1–5-ös házon kívüli mérlegével az idegenben legkevesebb pontot (4) gyűjtő csapatok között találjuk. A vendégtabellán jobb gólkülönbségével a Barcikát, több lőtt góljával az MTK-t is megelőzi, így ott a 10.



ETO FC–MTK BUDAPEST

♦ Győrben eredetileg augusztusban játszottak volna, mivel azonban akkor az ETO pályájának a gyepszőnyege gombás fertőzést kapott, a két csapat felcserélte a pályaválasztói jogot.

♦ 1937 óta 136 lejátszott élvonalbeli összecsapásuk volt, ezekből másfélszer annyit a fővárosiak nyertek meg: az örökmérleg ugyanis 41 ETO-győzelem, 33 döntetlen, 62 MTK-diadal (1951 decemberében elmaradt a találkozójuk, a 2 pontot 0:0-val a házigazda Győr kapta meg – ezt a meccset nem számítottuk bele a statisztikába).

♦ 2025-ben mindkét meccsük ETO-diadalt hozott, áprilisban Győrben 2–1-re nyertek Borbély Balázs tanítványai, és ezzel véget vetettek a kék-fehérekkel szembeni 11 éves élvonalbeli nyeretlenségüknek (1 iksz, 3 vereség). Az augusztusi 7–2-es győri siker a zöld-fehérek legnagyobb idegenbeli diadala a 88 éve tartó élvonalbeli párharcuk során, illetve ebben a bajnokságban az ETO-n kívül más csapat még nem jutott egy mérkőzésen 7 gólig.

♦ A győriek házigazdaként az MTK ellen lejátszott 66 NB I-es találkozójuknak éppen a felét, 33-at nyerték meg, emellett 16-szor ikszeltek, 17-szer a vendég kék-fehérek bizonyultak jobbnak. Amióta az ETO tavaly nyáron visszajutott az NB I-be, mindkét győri találkozójuk 2–1-es eredményt hozott, előbb a fővárosiak, utóbb a zöld-fehérek javára.

♦ Az ETO ősszel hullámzóbban szerepel, mint az előző bajnokságban: a legutóbbi 6 bajnokiján mindhárom eredménytípus 2-szer fordult elő nála, mégpedig ismétlődő döntetlen, győzelem, vereség ritmusban. Az előző körben meglepetésre otthon maradt alul a ZTE-vel szemben (0–1).

♦ Az MTK a Debrecen elleni 3–0-s sikere után legutóbb egy sima négyest kapott Diósgyőrben – igaz, a 66. perctől emberhátrányban játszott. Ebben a bajnokságban már harmadszor történt meg, hogy fölényes győzelmét többgólos vereség követte (5–0, 2–7; 4–0, 1–3; 3–0, 0–4).

♦ A győriek hazai mérlege közepes, 2 győzelem, 2 döntetlen és 2 vereség, viszont feltűnő, hogy otthon 3-szor nem találtak be, és hogy a hosszabbításokat nem számolva már csaknem 200 perce gólképtelenek.

♦ A fővárosi kék-fehérek vendégként eddig mindössze 4 pontot kapartak össze, a mérlegük 1–1–4, holtversenyben a legkevesebb gólt rúgták (5), illetve a harmadik legtöbbet kapták (14).



VASÁRNAP



KISVÁRDA MASTER GOOD–ÚJPEST FC

♦ A 20. összecsapásuk jön az NB I-ben, a 2018-ban indult párharcukban eddig a házigazdák állnak jobban: 9 kisvárdai győzelem, 3 döntetlen, 7 újpesti siker. A gólátlag mindössze 2.6/mérkőzés, hiszen 12 olyan bajnoki találkozójuk volt, amelyiken legalább az egyik csapat nem talált be.

♦ Kezdetben az Újpest dominált ebben a párosításban, hiszen az első 5 találkozójukból 4-et megnyert, míg a Várda csak 1-et. A legutóbbi 6 bajnokijukon viszont – a lila-fehérek 2023. szeptemberi, Megyeri úti 3–2-es sikerét leszámítva – rendre a szabolcsiak bizonyultak jobbnak, és már 3-as győzelmi sorozatban vannak a fővárosiakkal szemben. Az augusztusi mérkőzésük érdekessége volt, hogy a vendég várdaiak győztes gólját (0–1) Novothny Soma fejelte, aki korábban 87 NB I-es találkozón szerepelt az újpestiek színeiben. Ráadásul a csatár duplán ünnepelhetett, hiszen a 150. NB I-es meccsén ez volt az 50. találata.

♦ Kisvárdán nagyon nem megy az Újpestnek, hiszen a bajnokikat tekintve 10-ből 7-szer vesztesen távozott, ráadásul a legutóbbi két alkalommal 4 gólt kapott (4–0 és 4–1). A lila-fehérek 2020 és 2021 őszén tudtak ikszelni (1–1 és 0–0), az egyetlen idegenbeli sikerük pedig rögtön az első, 2018. novemberi, ködös találkozón jött össze a szabolcsiak otthonában, Novothny akkor újpesti színekben szerzet három gólt (1–4).

♦ A Magyar Kupából már kellemesebb emlékük van a lila-fehéreknek Kisvárdáról, hiszen a 2021. áprilisi elődöntőt Giorgi Beridze góljával 1–0-ra ők nyerték meg.

♦ Amióta Révész Attila sportigazgató október elején átvette a Kisvárda irányítását, most először fordult elő, hogy csapata egymás után 2 vereséget szenvedett. Sőt, már 3 forduló óta nyeretlen (1 iksz, 2 kudarc), ami egálban a leghosszabb győzelem nélküli sorozat most az NB I-ben.

♦ Az előző fordulóban még élen álló Paks otthonában aratott diadallal mutatkozott be az Újpest FC kispadján Bodor Boldizsár, akit az őszi szezon végéig bíztak meg a vezetőedzői teendők ellátásával. Előtte legutóbb 2024 februárjában Mészöly Gézának sikerült győzelemmel indítania a lila-fehéreknél, ráadásul neki is idegenben, csak éppen Diósgyőrben (2–1).

♦ A Várda 3–1–2-es mérlegével a középmezőnyben foglal helyet a hazai tabellán, pedig a második legkevesebb gólt érte el, 7-et. A legutóbbi 3 otthoni meccsét megúszta vereség nélkül (2 győzelem, 1 iksz), sőt, ezalatt 2-szer gólt sem kapott.

♦ Az Újpest idegenben több mint kétszer annyi pontot gyűjtött (11), mint otthon (5), a vendégmérlege 3–2–2. A legutóbbi 2 házon kívüli bajnokiját egyaránt megnyerte (3–1-es siker Diósgyőrben, majd Pakson). Ehhez hasonlóra legutóbb kereken egy évvel ezelőtt volt példa, amikor előbb Fehérvárról, majd Debrecenből tért haza 3 ponttal.



PUSKÁS AKADÉMIA FC–FERENCVÁROSI TC

♦ Az előző bajnokság ezüst- és aranyérmesének a vasárnapi lesz a 33. élvonalbeli találkozója, az örökmérleg 8 felcsúti diadal, 13 döntetlen, 11 ferencvárosi siker.

♦ A két csapat előző 8 egymás elleni bajnokijából – 3 döntetlen és 4 vereség mellett – csupán egyet tudott megnyerni a Ferencváros: tavaly szeptemberben hazai pályán a csereként beálló – a nyáron távozott – brazil Matheus Saldanha triplájával 3–0-ra.

♦ A hazai mezőnyből a Puskás Akadémia az egyetlen, amely ellen a zöld-fehérek a legutóbbi három bajnokijukból egyet sem tudtak megnyerni: februárban a Pancho Arénában Nagy Zsolt fejes góljával 1–0-ra maradtak alul, májusban a fővárosban 1–1-re végeztek, majd augusztusban ugyancsak a Groupama Arénában Lukács Dániel duplájával ismét a felcsútiak győztek, ezúttal 2–1-re.

♦ A Ferencváros januárban érkezett ír vezetőedzője, Robbie Keane a hazai NB I-es mezőnyből már csak a Puskás Akadémia ellen nyeretlen, hiszen Hornyák Zsolt csapatával szemben 1 döntetlen és 2 vereség a mérlege (ugyan a Kisvárda ellen sem nyert még, de még nem irányította a csapatát a várdaiak ellen, hiszen az őszi Kisvárda–FTC meccset elhalasztották, és majd decemberben pótolják).

♦ A felcsúti csapat pályaválasztása mellett 14-szer találkoztak, és a leggyakoribb kimenetel az iksz volt, amely összesen 7-szer fordult elő, ebből 5-ször 1–1 volt az eredmény. Ötször győztek a hazaiak és mindössze kétszer a ferencvárosiak: 2015 áprilisában 2–1-re, majd 2022 októberében 4–2-re.

♦ A Puskás Akadémia az előző 6 bajnokiján egyszer sem kapott ki, – felváltva ikszelt, illetve győzött – vezeti a hat- és az ötfordulós formatabellát, és a felcsútiaké jelenleg a leghosszabb veretlenségi sorozat (3 győzelem, 3 iksz) is az NB I-ben. Hornyák Zsolt csapata legutóbb szeptember 27-én Pakson maradt alul (2–3).

♦ Miközben az FTC a Fenerbahce elleni isztambuli 1–1-gyel az Európa-liga főtábláján még veretlen (3 győzelem, 2 döntetlen), addig az NB I-ben már 3-szor is kikapott, az előző fordulóban otthon a kiesésre álló Nyíregyházától (1–3). Az ötmeccses formatáblázaton 7 ponttal csak ötödik, viszont egálban a legtöbb gólt szerezte a mezőnyben, 10-et.

♦ A felcsúti csapat hazai mérlege 3–2–2, az előző héten a Kisvárda ellen Lukács Dániel góljaival összejött 2–0-s sikerrel négymeccses otthoni nyeretlenségi sorozatát szakította meg (2 iksz, 2 vereség).

♦ Az FTC a mezőnyből egyedüliként idegenben még veretlen, 2 fővárosi ellenfele, az MTK és az Újpest otthonában 1–1-es döntetlent játszott, a 4 vidéki fellépéséről viszont mindig legalább kétgólos győzelemmel tért haza. Házon kívül a legkevesebb gólt kapta (4), és mindezek fényében nem meglepő, hogy a 15. forduló előtt kétpontos előnnyel vezeti a vendégtabellát.

♦ Hornyák Zsoltnak, a felcsútiak 2019 nyarán kinevezett vezetőedzőjének – a 2023 őszén hosszabbításban elvesztett kupatalálkozóval együtt – 20 tétmérkőzés után pozitív a mérlege a Ferencvárossal szemben: 6 győzelem, 9 döntetlen, 5 vereség.

A 15. FORDULÓ PROGRAMJA

November 28., péntek

20.00: Nyíregyháza Spartacus FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport). Vezeti: Bogár Gergő

November 29., szombat

12.30: Zalaegerszegi TE FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport)

14.30: Kolorcity Kazincbarcika SC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport+)

16.15: ETO FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)

November 30., vasárnap

13.45: Kisvárda Master Good–Újpest FC (Tv: M4 Sport)

19.30: Puskás Akadémia FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)



1. Debreceni VSC 14 7 4 3 22–19 +3 25 2. Paksi FC 14 6 6 2 32–23 +9 24 3. Ferencvárosi TC 13 6 4 3 28–16 +12 22 4. Puskás Akadémia 14 6 4 4 20–18 +2 22 5. MTK Budapest 14 6 2 6 28–26 +2 20 6. Kisvárda 13 6 2 5 15–22 –7 20 7. ETO FC Győr 13 5 5 3 24–15 +9 20 8. Zalaegerszegi TE 14 4 4 6 22–22 0 16 9. Újpest FC 14 4 4 6 21–23 –2 16 10. Diósgyőri VTK 14 3 5 6 20–26 –6 14 11. Nyíregyháza Spartacus 14 3 5 6 18–26 –8 14 12. Kazincbarcika 13 3 1 9 13–27 –14 10 AZ ÁLLÁS

Az 5. fordulóból elhalasztott Kazincbarcika–ETO FC mérkőzést december 3-án 18 órakor, a Kisvárda–FTC meccset december 4-én 18 órakor pótolják be.