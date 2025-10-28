Nemzeti Sportrádió

Gazdag fél órát kapott, csapata vereséggel kezdte az MLS rájátszását

2025.10.28. 07:41
Gazdag Dániel az ellenfél trénerével, Pat Noonannel is váltott néhány szót (Fotó: Getty Images)
Nem a legjobban indult az észak-amerikai profi labdarúgóliga (MLS) rájátszása Gazdag Dániel számára: egyrészt csapata, a Columbus Crew vereséget szenvedett, másrészt a magyar válogatott támadó csak csereként lépett pályára.

A Columbus Crewamelynek nyolcaddöntőbe jutásához Gazdag Dániel is hozzájárult – magyar idő szerint hétfőn este a Cincinnati vendége volt az első mérkőzésen. A találkozót a hazaiak nyerték 1–0-ra Kévin Denkey 78. percben szerzett góljával.

Gazdag csereként állt be vendégeknél, Wilfried Nancy vezetőedző a 61. percben szavazott bizalmat a magyar játékosnak.

A két győzelemig tartó párharc következő felvonását november 3-án, hajnalban rendezik meg, akkor már a Columbus lesz hazai pályán.

MAJOR LEAGUE SOCCER
RÁJÁTSZÁS, KELETI FŐCSOPORT
FC Cincinnati–Columbus Crew 1–0 (Denkey 78.)

 

