Gazdag fél órát kapott, csapata vereséggel kezdte az MLS rájátszását

A Columbus Crew – amelynek nyolcaddöntőbe jutásához Gazdag Dániel is hozzájárult – magyar idő szerint hétfőn este a Cincinnati vendége volt az első mérkőzésen. A találkozót a hazaiak nyerték 1–0-ra Kévin Denkey 78. percben szerzett góljával.

Gazdag csereként állt be vendégeknél, Wilfried Nancy vezetőedző a 61. percben szavazott bizalmat a magyar játékosnak.

A két győzelemig tartó párharc következő felvonását november 3-án, hajnalban rendezik meg, akkor már a Columbus lesz hazai pályán.

MAJOR LEAGUE SOCCER

RÁJÁTSZÁS, KELETI FŐCSOPORT

FC Cincinnati–Columbus Crew 1–0 (Denkey 78.)