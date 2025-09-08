Nemzeti Sportrádió

Sokba került a kilencedik vereség, megint kirúgták Fernando Santost

2025.09.08. 12:47
A lengyel szövetség és a Besiktas után az azeriek is megköszönték Fernando Santos munkáját (Fotó: Getty Images)
azerbajdzsáni labdarúgó-válogatott Fernando Santos menesztés
A portugál Fernando Santost hétfőn menesztették az azeri labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányi posztjáról.

A tavaly nyáron kinevezett 70 éves edző 11 mérkőzésen irányította a nemzeti csapatot – köztük a magyarok elleni, júniusi felkészülési találkozón –, mérlege két döntetlen és kilenc vereség, azaz 15 hónapos vezetői pályafutása alatt egyetlen győzelmet sem aratott. Az azeriek pénteken 5–0-ra kikaptak Izlandon világbajnoki selejtezőn, ezt követően – hivatalosan közös megegyezéssel – bontották fel a szerződését.

Minden más foci
2 órája

„Tudta, hogy van közvetlen járat Portugáliába?” – az Eb-győztes kapitány lemondását követelik

Úgy fest, veszélyben forog Fernando Santos állása az azerbajdzsáni válogatott élén, egy újságíró fel is kérdezte az izlandi kudarc után.

Santos korábban a görög, a lengyel és a portugál válogatott szövetségi kapitánya is volt. Hazája nemzeti együttesével 2016-ban Európa-bajnok, 2019-ben Nemzetek Ligája-győztes lett.

Kedden, az Ukrajna elleni vb-selejtezőn az U21-es válogatott szövetségi edzője, Aykhan Abbasov irányítja majd az azeri felnőttcsapatot.

