Sokba került a kilencedik vereség, megint kirúgták Fernando Santost

A tavaly nyáron kinevezett 70 éves edző 11 mérkőzésen irányította a nemzeti csapatot – köztük a magyarok elleni, júniusi felkészülési találkozón –, mérlege két döntetlen és kilenc vereség, azaz 15 hónapos vezetői pályafutása alatt egyetlen győzelmet sem aratott. Az azeriek pénteken 5–0-ra kikaptak Izlandon világbajnoki selejtezőn, ezt követően – hivatalosan közös megegyezéssel – bontották fel a szerződését.
Santos korábban a görög, a lengyel és a portugál válogatott szövetségi kapitánya is volt. Hazája nemzeti együttesével 2016-ban Európa-bajnok, 2019-ben Nemzetek Ligája-győztes lett.
Kedden, az Ukrajna elleni vb-selejtezőn az U21-es válogatott szövetségi edzője, Aykhan Abbasov irányítja majd az azeri felnőttcsapatot.