Sokba került a kilencedik vereség, megint kirúgták Fernando Santost

Santos korábban a görög, a lengyel és a portugál válogatott szövetségi kapitánya is volt. Hazája nemzeti együttesével 2016-ban Európa-bajnok, 2019-ben Nemzetek Ligája-győztes lett.

Kedden, az Ukrajna elleni vb-selejtezőn az U21-es válogatott szövetségi edzője, Aykhan Abbasov irányítja majd az azeri felnőttcsapatot.