Olise és Mbappé voltak a franciák nyerőemberei Ukrajna ellen, Izland kiütötte Azerbajdzsánt

UKRAJNA–FRANCIAORSZÁG 0–2

Az FTC korábbi vezetőedzője, Szerhij Rebrov vezette ukránok a zöld-fehérek egykori játékosával, Olekszandr Zubkovval a soraikban fogadták a lengyelországi Wroclawban Franciaországot a D-csoport nyitányán. Noha az ukránok is erős kerettel álltak ki, nem sok esélyük volt a nagy fölényben játszó franciákkal szemben. A vendégek a 10. percben megérdemelten szereztek vezetést, amikor szép akció végén Michael Olise bántóan üresen érkezett az ukrán kapu elé, és értékesítette helyzetét. Ez meghozta a franciák kedvét, Olise nem sokkal később ismét betalálhatott volna, de a szünetig még Kylian Mbappé és Aurélien Tchouaméni előtt is adódott egy-egy nagy helyzet.

Az ukránok gondjait tetézte, hogy a BL-döntő hősét, Désiré Douét a szünetben az Aranylabda egyik várományosa, Ousmane Dembélé váltotta, aki előtt néhány perc után adódott egy nagy lehetőség, majd bő egy óra játék után az ukránok szerezhettek volna kétszer is gólt – de egyszer sem éltek az óriási egyenlítési eséllyel. A kimaradt hazai helyzetekre aztán ráfázott az ukrán csapat, az utolsó tíz percben Kylian Mbappé is bevette Anatolij Trubin kapuját, kialakítva a nulla–kettes végeredményt.

IZLAND–AZERBAJDZSÁN 5–0

Azerbajdzsán rendkívül hosszú túrával nyitotta a selejtezősorozatot, az első fordulóban ugyanis Izlandra látogatott. Az elmúlt években sokat erősödő északi csapat hiába volt nagy esélyese a mérkőzésnek, mezőnyfölénye sokáig meddő volt. Már úgy tűnt, gól nélküli állással fordulnak a felek, amikor Izland első valamirevaló helyzetéből előnybe került. A vendéglátó a második félidőt ott folytatta, ahol az elsőt abbahagyta: két perc sem kellett az újabb izlandi gólhoz, viszont Isak Johannesson találata megtörte az azerieket, akik ezután szűk tízpercenként kapták a gólokat, így Izland fölényes, 5–0-s sikerrel kezdte a vb-selejtezőket.

Az izlandiaknál testvérét, Andri Gudjohnsent váltva mutatkozott be Daniel Gudjohnsen, a Chelsea és az FC Barcelona egykori csatárának, Eidur Gudjohnsennek a fia, így ő lett a család ötödik játékosa, aki bemutatkozott az izlandi labdarúgó-válogatottban.

EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐK

D-CSOPORT

1. FORDULÓ

Ukrajna–Franciaország 0–2 (Olise 10., K. Mbappé 82.)

Izland–Azerbajdzsán 5–0 (Palsson 45+2., Johannesson 47., 56., A. Gudmundsson 66., Hlynsson 73.)