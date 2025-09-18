Nemzeti Sportrádió

A Csíkszereda figyelmeztetést kapott a román szövetségtől a székely jelképek használata miatt

Vágólapra másolva!
2025.09.18. 08:38
null
A székely zászló rendre előkerül a stadionban (Fotó: FK Csíkszereda)
Címkék
Román Labdarúgó-szövetség Csíkszereda Székelyföld
A Román Labdarúgó-szövetség (FRF) fegyelmi bizottsága szerdán hivatalosan figyelmeztette az FK Csíkszeredát a székely jelképek mérkőzéseken való alkalmazása miatt – számolt be róla a román élvonalbeli bajnokságot működtető hivatásos liga (LPF).

Az ügyet Radu Visan, az FRF főtitkára terjesztette a testület elé, miután az augusztus 17-én, Csíkszeredában rendezett Universitatea Craiova elleni találkozó előtt a hazai csapatot kísérő gyerekek Székelyföld feliratú, a székely zászlót idéző pólóban léptek pályára. A meccset a vendégek 2–1-re nyerték meg, a román sportsajtó pedig provokatív gesztusként értékelte a történteket, hangsúlyozva: a klub rendszeresen népszerűsíti Székelyföldet.

Visan az FRF fegyelmi szabályzatának 54. cikkelyére hivatkozott, amely a rasszizmus, idegengyűlölet és diszkrimináció tilalmát rögzíti. Ennek alapján a bizottság akár súlyos pénzbüntetést (70 ezer lejig), szurkolói kitiltást, több hazai mérkőzés zárt kapus megrendezését, sőt akár a csapat bajnokságból való kizárását is elrendelhetné. Ezúttal azonban a legenyhébb szankcióval, egy hivatalos figyelmeztetéssel éltek, enyhítő körülményekre hivatkozva.

A golazo.ro portál kiemelte: a csíkszeredai mérkőzéseken gyakran felcsendül a székely himnusz, illetve magyar és székely zászlók is feltűnnek a lelátón. A lap emlékeztetett a román külügyminisztérium 2023-as állásfoglalására is, amely szerint „Romániában nem létezik Székelyföld nevű közigazgatási egység, ezért nincs jogi alapja hivatalos jelképek használatának”.

Szondy Zoltán klubelnök a Székely Sportnak korábban arról beszélt: a bizottság ülésén rendkívül ellenséges légkört tapasztalt, a tagok még a kézfogását is visszautasították, mondván, hogy nem barátkozni érkeztek. Elmondása szerint amikor jogi érvekkel bizonyította, hogy a klub nem sértett szabályt, azt válaszolták neki: nem a szabályok számítanak, hanem az, hogy a székely és magyar jelképek sok román szurkolót sértenek.

Szondy jelezte: a jövőben hajlandó leállítani a gyerekek „Székelyföld” feliratú pólóban való bevonulását, hogy a kiskorúak ne váljanak támadások célpontjává. Ugyanakkor hozzátette, a szurkolói zászló- és himnuszhasználatot nem tiltja meg, mert szerinte ez az identitásuk kifejezése. Ha azonban a bizottság konkrét törvényi hivatkozással tiltaná be ezeket, a klub tiszteletben tartaná a döntést.

 

Román Labdarúgó-szövetség Csíkszereda Székelyföld
Legfrissebb hírek

A Csíkszereda öngóllal mentett pontot a FCSB ellen

Minden más foci
2025.09.14. 21:56

Nyakunkon az Erste Liga, összegyűltek a csapatok képviselői

Jégkorong
2025.09.09. 16:35

Ismét a Ferencvárostól igazolt védőt a Csíkszereda – hivatalos

Labdarúgó NB I
2025.09.02. 16:39

Nem tudott győzni odahaza a Csíkszereda

Minden más foci
2025.09.01. 16:59

Ismét a Ferencvárosból igazolhat a Csíkszereda – NS-infó

Labdarúgó NB I
2025.09.01. 15:18

A Csíkszereda vereséget szenvedett a Botosani otthonában

Minden más foci
2025.08.23. 17:42

A Csíkszereda és a Sepsi alacsonyabb osztályú ellenfelet kapott a Román Kupában

Minden más foci
2025.08.19. 11:54

A Fradi magyar játékosa elutazott orvosi vizsgálatra leendő csapatához

Labdarúgó NB I
2025.08.04. 09:53
Ezek is érdekelhetik