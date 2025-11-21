Eppel góljával nyert a Csíkszereda a „láthatatlan meccsen”

ROMÁN SUPERLIGA

17. FORDULÓ

FK Csíkszereda–Unirea Slobozia 2–1 (0–0)

Csíkszereda, Városi Stadion, 1000 néző. Vezette: Ionut Coza

Csíkszereda: Pap – Pászka, Palmes, Hegedűs, Ferenczi – Veres (Csürös, 85.), Végh B. – Anderson Ceará (Dusinszki, 85.), Bödő (Tóth-Pál, 90+3.), Jebari (Szalay Sz., 70.) – Eppel (Szilágyi, 90+3.). Vezetőedző: Ilyés Róbert

Slobozia: Gurau – Dorobantu, Szafronov, Antoche, Dragu – Coada (Jeno, 70.), V. Pop – Afalna (Said, 55.), Papeau (Florescu, 82.), Barbut (Dulcea, 55.) – Espinosa (Purece, 70.). Vezetőedző: Andrei Prepelita

Gólszerző: Anderson Ceará (49.), Eppel (75.), ill. V. Pop (63.)

ÖSSZEFOGLALÓ

Az FK Csíkszereda péntek délután nem csupán az Unirea Sloboziát, hanem a ködöt is legyőzte, melynek hullámokban változó sűrűsége állandóan változó látási viszonyokat teremtett a pályán.

A mérkőzés első helyzete a szinte kizárólag a bal szélen támadó Unirea előtt adódott, de Ionut Coada ollózását védte Pap Eduard. Az FK első lehetősége Pászka Lóránd szögleténél adódott, Végh Bence csúsztatott mellé, a 20. percben pedig mindkét kapusnak védenie kellett: előbb Pap fogta meg Renato Espinosa lapos lövését, majd Anderson Ceará kísérletét tolta szögletre Ion Gurau.

A sarokrúgásból Eppel Márton fejelt centikkel a bal alsó mellé, aki két perccel később már a hálóba lőtt – csak lesen kapta a labdát. A félidő közepén a sűrűsödő ködben főleg átlövésekkel próbálkoztak a csapatok, amikor viszont jobbak lettek a látási viszonyok, Anderson, Eppel és Soufiane Jebari kipasszolta a sloboziai védelmét, de utóbbi átemelésébe bele tudni kapni Gurau.

A köd a szünetben szinte teljesen felszakadt, így a székelyföldi közönség tökéletesen láthatta Anderson nagyszerű gólját: miután Jebari befűzte a vendégvédőket, a brazil szélső 23 méterről, ballal kilőtte a bal felső sarkot. A tökéletes láthatóság viszont alig percekig tartott, ezárt a vendégek legnagyobb helyzetét, amikor Paul Antoche az ötös sarkáról az oldalhálóba lőtt, már csak sejtették a nézők, Vlad Pop egyenlítő góljából pedig szinte semmit sem láttak. Az Unirea középpályása saját térfeléről ívelt a csíki kapuba, kihasználva, hogy Pap jó 35 métert kirontva állított meg egy ellentámadást.

Ez volt azonban a vendégek utolsó dobása, a záró fél órában ugyanis csak székelyföldi helyzetek alakultak ki. Anderson újabb nagy lövését Gurau ütötte ki, majd Ferenczi János lőtt 21 méterről a lécre, mielőtt a középen szabadon érkező Eppel a hálóba továbbította Pászka lapos beadását. A harmadik csíki gól ugyan a tizenhatos vonaláról centikkel célt tévesztő Eppel lábában maradt, ám ezt már senki sem bánta: az immár 16 pontos FK sikerével előrelépett a Superliga 13. helyére. 2–1

PERCRŐL PERCRE