Los Angelesben valaki azt várja, Szon Hung Min vb-győzelemhez segítse az Egyesült Államokat

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2025.08.07. 16:55
Szon is csak mosolygott az „elvárások” hallatán (Fotó: AFP)
Az Egyesült Államok labdarúgó-bajnokságában (MLS) szereplő Los Angeles FC-nél bemutatták Szon Hung Mint, s az eseményen vicces jelenet játszódott le. Kiderült, a dél-koreai játékostól valaki azt várja, világbajnoki címet nyerjen az amerikai válogatottnak.

Mint ismert, Szon Hung Min távozott a Tottenham Hotspurtől, és csatlakozott a Los Angeles FC-hez. Ezt követően be is mutatták a klubnál, s az eseményen Heather Hutt önkormányzati képviselőnő érdekes elvárásokat fogalmazott meg a játékossal szemben.

„Nagyon okos döntést hozott az LAFC, hiszen a megfelelő időpontban szerződtette a megfelelő embert mondta Los Angeles 10. körzetének képviselője (amelyhez a koreai negyed is tartozik), majd félig a futballistához fordult. – Semmi nyomás, tényleg, de a világbajnokságon mi győzelmet várunk az Egyesült Államoktól itt, Los Angelesben. Vagy nem? Na ugye! Támogatni fogunk téged, hogy segíts elérni a célunkat!”

Ezt hallva Szon csak kínosan mosolygott, nem árulta el, hogy a 2026-os vb-n ő továbbra is a dél-koreai válogatottat erősíti majd...

A 33 éves támadó 333 bajnoki mérkőzésen lépett pályára a Spurs színeiben, és 127 gólt szerzett (az összes tétmeccset nézve 454 találkozó/173 gól a mérlege), míg a Los Angeles-i klubnál 2027-ig írt alá, a szerződése azonban opcionálisan meghosszabbítható 2029 júniusáig.

A Los Angeles FC bejelentette Szon Hung Min érkezését – hivatalos

A dél-koreai válogatott csapatkapitánya amerikai átigazolási rekordért cserébe váltott klubot.

„A szívemet-lelkemet beletettem ebbe a klubba” – könnyek között búcsúzott a Tottenham csapatkapitánya

„Csak egy koreai fiú voltam nagy álmokkal, akinek elvileg semmi esélye nem volt. Most pedig, tíz évvel később, Észak-London örökre a szívemben marad.”

 

 

