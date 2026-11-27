Jó ötlet volt… A Csepel–Debrecen labdarúgó Magyar Kupa-meccsre ugyanis egy fűnyírógép szállította a labdát a kezdőkörbe. Volt idő, nem is oly régen, amikor a fűnyírógép még szenzációnak számított, megkönnyítendő az aranyzöld futballpályák gondozását, azt a terepet, amiért élnek-halnak a szurkolók, s amely elvarázsolja őket. A fűnyírógép ma is hálás szolga, hát még az volt az ötvenes években.

1955. augusztus 22-én íródott egy levél Sebes Gusztávnak, a sporthivatal elnökhelyettesének. A levélíró nem volt más, mint Németh Imre, London olimpiai bajnoka, aki a szóban forgó időben a Nép­stadion és Intézményeit igazgatta. „Kedves Guszti bácsi – így kezdődött a hivatalos levél. – Legutolsó »fűnyíró« beszélgetésünk alkalmával megígérted, hogy ha a labdarúgócsapattal Svájcba mentek, »úgy irányítjátok«, hogy a csapat a szokásos ajándékoktól eltérően ne órát, hanem egyéb ajándékokat – motoros fűnyírógépet – kapjon, amely árban nem több az ajándékoknál, sőt valószínűleg olcsóbb…”

A jól ismert magyar közmondás így szól: ajándék lónak ne nézd a fogát. Igen, igen, de úgy vélhetjük, itt másról van szó. Cseréről… Ekkor sem volt könnyű azzal előállni, hogy a magyar csapat mit szeretne. Órák helyett fűnyírót? Nincs semmi, ami könnyebben elillanna, mint a lehetőség – vélhette Sebes. Ritkán kopog kétszer az ajtón, néha pedig egyáltalán nem kopogtat. Amikor valaki azt mérlegeli, megtegyen-e valamit, vagy sem. Mi lenne jobb számunkra: ha Sebes előjönne a cserével, vagy a játékosok kapnának egy Doxa órát? De hát van-e bátorsága az elnökhelyettesnek a döntéshez vagy nincsen?

Ami tény: szeptember 17-én Lausanne-ban 5:4-re győzött a magyar válogatott. Puskás a 85. percben, tizenegyesből szerezte a győztes gólt. De arról nem szól a fáma, hogy fűnyírógéppel vagy anélkül tértek haza. Dokumentumok nem árulkodnak, így aztán marad a szubjektív ítélet. Hajlok arra, hogy Sebes szóba sem hozta a cserét. Annak nagyobb lángja lett volna…

A következő, 1956-os levelet is Sebes Gusztávnak címezték a játékosok. Puskás, Bozsik, Hidegkuti, Börzsei és Kocsis írta alá a sorokat, amelyek nagy változást hoztak volna a magyar futballban. „A Szovjetunióban jól bevált rendszer alapján szeretnénk – írták –, ha a Népstadionban rendezésre váró válogatott mérkőzések bevételének tíz százalékát a válogatott játékosok között osztanák szét, a válogatottság számarányának, valamint a tudásuk és teljesítményük figyelembevételével. [Ne feledjük, hogy 1956-ban még kilencvenezer ember szorongott a nézőtéren, például a magyar–csehszlovák mérkőzésen. Magam is ott voltam, és nemcsak kikaptunk, hanem bőrig is áztam.] Megvalósíthatónak tartjuk olyan járadék biztosítását, amelyet megfelelő életkor bekövetkezése után, vagyis a játékos nyugalomba vonulásakor, akár egy összegben fizetnének kézhez, akár havonként folyósítanának életfogytig. Gondoskodást kérnénk arra az esetre is, ha egy nagy tehetségű fiatal labdarúgó örökre harcképtelen lesz.” Megfontolandó gondolatok, de tudvalévő, hogy közbeszólt a történelem. Meg aztán: minél inkább változnak a dolgok, annál inkább maradnak ugyanazok. Így történt ebben az esetben is.

Volt egyszer egy magyar–szovjet labdarúgó-mérkőzés. 1955. szeptember 25-ét írtunk. 103 194 ember ült a Népstadionban. A mérkőzést óriási várakozás előzte meg. A hatalom mindent elkövetett, hogy a fogadtatás megfelelő legyen, éppen ezért a jegyelosztást illetően nagy szervezőmunkába kezdtek. A tervet az OTSB elnöksége megtárgyalta és jóváhagyta. Megállapodtak, hogy tízezer jegyet a budapesti párt- és DISZ-szervezetek olyképpen fognak szétosztani, hogy a ki- és bejáratnál és a stadion más részein megbízható elvtársak csoportja helyezkedik el, akik a hangulatot irányítják. A hatalom tehát tartott a mérkőzés következményeitől. Féltek az esetleges botránytól, amennyiben a magyar válogatott alulmarad, féltek a szurkolók haragjától, attól, hogy elszabadulhat a pokol, féltek attól, hogy a mérkőzés politikai tüntetéssé fajul. Fokozta a veszélyérzetet, hogy a szurkolók között elterjedt: a szovjetek ellen nem szabad győzni.

Elképzelem, amint bizonyos kezek és agyak azon fáradoznak, hogy kijelöljék azokat a pontokat a Népstadion nézőterén, amelyeket majd megbízható elvtársak foglalnak el. A vörös foltok a szürke tömegben. A rendszer katonái, akiknek különleges pártfeladat jutott. Hogy miközben szórakozhatnak, őrködniük is kell a magyar–szovjet barátság felett. Akkoriban az magától értetődő volt, hogy a díszpáholy bal oldalán, a J-szektorban és a jobb oldalán, az L-szektorban korlátok helyett, három sorban pártmunkások foglaljanak helyet – védőpajzsnak. Élő falnak. A DISZ-páholy mögött, a K-szektorban is elvtársak. Az utóvédharchoz. A magyar–szovjet mérkőzésen legszívesebben az egész Népstadionba elvtársakat „telepítettek” volna be, akik az ellenfélnek (bocsánat, a barátnak) szurkolnak. Mert így kívánja a nemzetközi helyzet, meg a szocialista öntudat. De hát ezt mégsem lehetett.

Elégségesnek látszott az ügyes szervezés. Hogy a pártkatonákon kívül olyan emberek kapják a jegyeket, akikről feltételezhetik, hogy nem fognak cirkuszt csinálni. A Népstadiontól egészen a jegy átvételéig pontos kimutatásokat kellett készíteni, sorszám szerint, hogy a jegy kinek a kezébe kerül. A jegy tulajdonosa pedig aláírásával bizonyította az átvétel megtörténtét.

Hazai válogatott futballmeccsen sem előtte, sem utána nem jegyeztek fel hasonló esetet!

A hatalomnak egyébként szerencséje volt. Hogy miért? A 87. percig vezetett ugyan a szovjet válogatott 1:0-ra, de aztán Puskás tizenegyesével kiegyenlített a magyar csapat, és ez is maradt a végeredmény. Többször leírtam: ha Puskás azt a tizenegyest három perccel a mérkőzés vége előtt nem lövi be, az Úristen se tudta volna lemosni a magyar csapatról, hogy lefeküdt a szovjetnek! És akkor tényleg kitörhetett volna a botrány. Persze így is megmaradt egyesekben, hogy „na, megint nem sikerült, mert nem sikerülhetett”.

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