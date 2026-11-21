Az elmúlt hétvégén Bakonybélben véget ért napjaink talán legtanulságosabb futballszociológiai kísérlete, a Hátsó füves futballmentő túra. Öt év, nyolcvan állomás, nyolc érintett megye: megszűnt csapatok meccsei elhagyott pályákon, kapcsolatteremtés egy elidegenedő világban, barangolás a magyar labdarúgás láthatatlan hátországában, a rideg valóság terepén, a remény útjait keresve. A sűrű tapasztalatok számbavétele, a társadalmi helyzetképet kínáló összegzés túlfeszíti egy cikk kereteit, ezért itt – a civil kezdeményezés egyik szervezőjeként – csupán tíz villámkérdésre próbálok tíz villámválaszt adni.

1. Szép, szép ez a küzdelem, de volt értelme az egésznek?

Volt. A legfőbb hozadék az, ami statisztikákkal nem mérhető: szunnyadó futballtársaságok nyertek új lendületet, lazuló emberi kapcsolatok megerősítést, gyermekek élő példát, felnőttek valós élményt, öregek kedves emlékeket, falvak közösségi találkozási alkalmat.

2. Blabla! Nézzük a számokat: hány nagypályás csapat alakult újjá?

Mindegy. Nem az adatbank számait, hanem a helyi közösség kilátásait szerettük volna javítani. Nekünk egy „csináljunk ilyet tavasszal is!” ér annyit, mint egy újabb sor a bajnoki tabellán. Egyébként hat csapat nevezett be ismét megyei bajnokságba: Sárhida, Drávaszabolcs, Tolcsva, Rozsály, Geszt és Zalavár. Ha csak a klasszikus, futballhalott falvak körét nézzük (57 ilyen települést érintett a program), ez azt jelenti, hogy az alkalmilag újjászervezett csapatok több mint tíz százaléka visszatért az MLSZ nagypályás versenyrendszerébe.

3. Kit érdekel egy falusi csapat sorsa?! Majd eldöntik helyben, hogy mit akarnak!

Döntsék is! Kívülről legfeljebb ösztönzést lehet adni. Tévedés azonban, hogy a kérdés csupán a helybéliek belterjes témája lenne. Egyrészt egy-egy futballközösség szétszakadásával a magyar társadalom szövetében is megpattan egy vékony szál, másrészt a hazai labdarúgás veszít egy bástyát. Ezért is állt önzetlenül az ügy mellé Pisont Istvántól Gera Zoltánig, Telek Andrástól Egervári Sándorig, Gellei Imrétől Holczer Ádámig számos, országosan ismert sportember.

4. Na, akkor tegyük ezt tisztába: mi a fontosabb, a falu vagy a futball érdeke?

Egyértelműen a falué. Ezért is fájdalmas, ha egy-egy regionális futballközpont fejlődése – a porszívóelv alapján – a környék kisebb településein felemészti az utánpótlást. Ahol megszűnik az ifi, ott előbb-utóbb a felnőtt korosztály is elveszíti a táptalajt. És a futballközösség felolvadása már ugyanúgy a teljes falu vesztesége, ahogyan az iskola, a művelődési ház vagy a kocsma bezárása.

5. Azért nagy baj nincsen, a forintmilliárdokkal áztatott labdarúgásban lépten-nyomon fejlődésről, bővülésről hallani. Mit kell siránkozni?

Az örömteli híreket fontos látni, itt azonban más dimenzióról van szó, a társadalmi-demográfiai átalakulás pontosan érzékelhető területéről, a margón kívülre szoruló kisközösségek világáról. A fekete-fehér tény: Magyarországon 2000 és 2025 között a felnőtt férfi nagypályás csapatok 32 százaléka eltűnt. Arra gondoltunk, innen szép nyerni.

6. Őszintén, meg lehet ezt a meccset nyerni?

Nem biztos. De feladni semmiképp sem érdemes: attól még, hogy egy csapat papíron nem létezik, a valóságban lehetnek mozgósítható közösségi tartalékai. Maradhatunk a zempléni példánál. Ezen a vidéken a futballmentő túra lendületéből elindult az alternatív regionális kupasorozat, a Hátsó füves-kupa, amelyen az elmúlt három évben részt vett a „döglöttnek” mondottak közül nem kevesebb mint 13 nagypályás csapat, a maga teljes elevenségében: Bodroghalom, Bodrogolaszi, Felsőberecki, Füzér, Hercegkút, Hollóháza, Makkoshotyka, Mikóháza, Nagyrozvágy, Olaszliszka, Tolcsva, Vajdácska és Végardó. Az első két kiírást megnyerő Nagyrozvágy talán hazánk legerősebb fantomcsapata, a bodrogközi együttes az „522 kilométeres derbi” keretében évek óta oda-vissza megmérkőzik az ország túlfelén tanyázó Zalai Főnixszel.

7. Most, hogy vége a futballmentő túrának, a Főnix-csapatoknak is annyi?

Csak rajtuk múlik. Az biztos, hogy az elmúlt években a három missziós együttes, a Zempléni Főnix, a Zalai Főnix és a Szatmári Főnix a maga szelíd eszközeivel óriási szolgálatot tett a közösségek építésének. Saját körben kell felmérni, hogy a „vándorcsapatok” eleget tudnak-e tenni az újabb felkéréseknek.

8. És a többi rendhagyó meccs? Lesz még valaha cigányok–rendőrök rangadó Fehérgyarmaton?

Biztos vagyok benne. A Hátsó füves futballmentő túra csak alkalmat kínált arra, hogy megmutatkozzon a játék különleges varázsa. A messziről ledönthetetlennek látszó társadalmi falak a pályán észrevétlenül omlanak le, a sportbarátságok pedig a maguk természetességében folytatódnak. Így járják tovább az útjukat a futballmentő túrán közreműködő rendhagyó csapatok, a Fekete Traktor, a Kölcsei Határrendészeti Kirendeltség, a Szatmári Református Lelkészek, a Szatmári Görög­katolikus Papok, a magyar öregfiúk-válogatott, a magyar orvosválogatott, a Sátoraljaújhelyi Börtönőrök, a Jászsági Öregfiúk vagy a Fejér Megyei Öregfiúk.

9. Azért azt megnézném, ahogy a szatmári romák kergetik a sátoraljaújhelyi börtönőrökkel a labdát!

Meg is nézheti bárki, ha megvalósul a Hátsó füves futballmentő túra könyve! A szociológiai dokumentációt kínáló fényképanyag adja a tervezett album gerincét. Igazi közösségi alkotás lenne ez, amelyhez bármely résztvevő hozzátehetné a magáét, és amelynek előállítási költségét is közösségi forrásból, a Brancs nevű felületen meghirdetett előrendelői akcióval igyekszünk előteremteni.

10. Most akkor vége a Hátsó füvesnek?

Szó sincs róla! A magyar labdarúgás árnyékban maradó szegleteit, társadalmi jelenségeit, kulturális témáit, amint az elmúlt tizenegy évben, továbbra is elhivatottan fürkésszük. A tapasztalatokról egyebek mellett a Nemzeti Sportban megjelenő Hátsó füves Budapest-riportsorozat és a veszprémi Laczkó Dezső Múzeum – december 20-ig látogatható – Hátsó füves-kiállítása kínál hiteles metszetet. Ahogy Sajó László költő, a futballmentő túra szellemi keresztapja írta: „A pálya élt, a pálya él, a pálya élni fog.”

A Nemzeti Sport munkatársainak további véleménycikkeit itt olvashatja!