Kű Lajos: „Szoboszlai Dominik nagyszerű focista, de én azt mondom, sokkal közelebb kéne játszania a kapuhoz. Nagyjából ott, ahol Jude Bellinghamnek a Real Madridban. Ilyen rúgótechnikával? Három helyzetből kettő gól. Tavaly is képes volt rá. Meg hát... jobbhátvédként játszatni? Közröhej volt, azt hittem, ez egy cirkusz. Meg őrültekháza! Egy ilyen játékos, aki így tud lőni, jobbhátvéd? Tavaly is, amikor szabadrúgás volt, gól lett belőle. Fantasztikus futballista...”

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ

18.45: Sabah (azeri)–Barcelona (spanyol) (Tv: RTL+, Sport1)

18.45: Slavia Praha (cseh)–Villarreal (spanyol) (Tv: RTL+, Sport2)

21.00: Atlético Madrid (spanyol)–Viking (norvég) (Tv: RTL+)

21.00: FC Bruges (belga)–Liverpool (angol) (Tv: RTL+) – élőben az NSO-n!

21.00: Internazionale (olasz)–VfB Stuttgart (német) (Tv: RTL+)

21.00: Sahtar Doneck (ukrán)–Fenerbahce (török) (Tv: RTL+)

21.00: Lille (francia)–Bayern München (német) (Tv: RTL+)

21.00: Paris Saint-Germain (francia)–Roma (olasz) (Tv: RTL+, Sport1) – élőben az NSO-n!

21.00: Sporting CP (portugál)–Manchester United (angol) (Tv: RTL+, Sport2)