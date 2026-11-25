A PUSKÁS AKADÉMIA átigazolási politikájának, illetve a fiatal játékosai felnőttfutballba építésének két legfőbb bűne idén ősszel kristályosodott ki. Miljan Krpics, az ETO FC védője 2020-ban került a délvidéki Topolyáról Felcsútra, hogy aztán két és fél évvel később visszakerüljön Topolyára, majd a Vozsdovacba igazoljon, s 2024-től erősítse a győrieket, ahol az NB I egyik legjobb védője lett. Talán nem titok, hogy miatta a Sevilla játékosmegfigyelői is megmászták az ETO Stadion VIP-páholyáig vezető lépcsősort, s hamarosan valószínűleg eurómilliókat keres általa a klub.

Másfél év. Ennyit kellett volna még hazánkban igazolt labdarúgóként töltenie, és Marco Rossi már tavasszal meghívhatta volna a magyar válogatottba bajnok védőtársával, Csinger Márkkal együtt.

Krpic Miljan helyett marad tehát a Miljan Krpics, de higgyék el, ha találkoznának vele, és azt mondanák neki, hogy „Szia, Miljan, hogy vagy?”, magyarul válaszolna, mert beszéli a nyelvünket.

Nemrég a kezembe akadt a szerkesztőségben egy 2020-as lapszámunk. Azt írtuk hat évvel ezelőtt, hogy a 18 éves Marius Corbu igencsak tehetséges, magyar válogatott is lehet. Előfordult már, hogy elhamarkodottan írtunk hasonlót, de ezt pont telibe találtuk – volna.

A Ferencvárosban Borbély Balázs istápolásával új erőre kapott, s ő még Krpicshez képest is közelebb volt, hiszen mindössze fél évet kellett volna még Magyarországon töltenie, hogy eleget tegyen a nemzetközi előírásoknak. A 2024 nyarán kötött ciprusi szerződésével tulajdonképpen a román válogatotthoz is aláírt. Pedig miután a Ferencváros januárban szerződtette a magyarszabály miatt, lapunk is elkezdte teljesen magyarosan írni a nevét, Corbu Máriusz lett, hogy aztán a döntése következményeképp megint visszatérjünk ahhoz, ahogy megismertük.

Nem szeretnék a spektrum azon végéhez tartozni, amelynek az az állítása, hogy a Puskás Akadémia semmit sem tett hozzá a magyar futballhoz vagy a válogatotthoz: Tóth Balázs, Gundel-Takács Bence, Pécsi Ármin, Sallai Roland, Nagy Zsolt, Markgráf Ákos és Urblík József is pallérozódott a klubban a mostani válogatott keretből, a korábbi időszakból Kleinheisler László jelentős szerepet játszott a válogatott életében, és Gruber Zsombornak is lehet még jövője a nemzeti csapatban. Ez elismerésre méltó munka, ettől függetlenül nehezen tudom értelmezni, hogy két ilyen nagyszerű tehetséget hogy sikerült két szomszédunknak „átjátszani”.

Marius Corbu vagy Corbu Máriusz? Vele azért több televíziós interjú készült már, mint Krpiccsel – és a szerb-magyar védő hajlamos interjúhelyzetben inkább angolul felelni –, így nem csak az én szavamnak lehet hinni: ha megkérdezik tőle is magyarul, hogy érzi magát, magyarul fog válaszolni. A neve írásmódja ezen nem változtat.

Messzemenőkig nem értek egyet azzal a gyűlölet­cunamival, ami ilyen döntés esetén éri a játékosokat. Nekik a román vagy a szerb válogatottat képviselni olyan természetes, mint, ha úgy alakult volna, a magyart. Nem azért, mert nem érdekli őket, melyikben játszanak, hanem mert legszívesebben mindkettőben játszanának. Román vagy szerb és persze magyar tanárok és edzők nevelték őket, a magyarok mellett román vagy szerb barátok, csapattársak, szomszédok, eladók, postások vették körül őket gyerekkorukban. Mindkét nyelv anyanyelvi szintű elsajátítása az identitásuk része.

Tavaly részt vettem Dunaszerdahelyen egy konferencián, amelyen Borbély Balázs az egyik pódiumbeszélgetés szereplője volt. Szinte leírhatatlan természetességgel váltogatott a szlovák és magyar nyelv között, és ne feledjük, sokszoros szlovák válogatott futballista, aki ízig-vérig dunaszerdahelyi. A magyarságára oly büszke Csallóköz pedig végtelenül büszke arra, hogy fia a szlovák nemzeti csapatban képviselte a térséget, később magyar bajnoki címet nyert Dunaszerdahely testvérvárosában, Győrben, mostanság pedig a legsikeresebb, legnépszerűbb magyar klubot vezeti új csúcsok felé.

Amikor két évvel ezelőtt az ETO a Zsolnával játszott nyári edzőmérkőzést, az akkor még a győrieket erősítő edző megkért, hogy várjak az irodája előtt tíz percet, amíg az ellenfél mesterével vált néhány szót. Végül majd’ fél óráig folyt a szlovák nyelvű diskurzus a helyiség csukott ajtója mögül is, mutatva, ez az identitás csak anyaországi magyar szemmel tűnik kettősnek.

Fiatalabb korom miatt csak megkockáztatom, hogy a kétezres években nem nagy érdeklődés övezte itthon Borbély Balázst, főleg, amíg a szlovák válogatottban futballozott, és így szerződött a Bundesligába. Szocializációjának és összességében életének ezen fontos fejezete felett szinte teljesen elsiklunk, amióta az NB I-ben edző, mert ő ezzel magyarrá avanzsált. Pedig akkor is az volt.

Neki trénerként már nem kell olyan döntést meghoznia, mint korábbi védőjének, Krpicsnek, és jelenlegi középpályásának, Corbunak. Ahonnan megfelelő ajánlatot kap, azt fogadja el. Marco Rossinak 2030-ig szól a szerződése, és ha ismét Eb-re juttatja a válogatottat, s adja a sors, hogy végre világbajnokságra is, nincs oka váltania a Magyar Labdarúgó-szövetségnek. Viszont ha mégis így lenne, vagy a szövetségi kapitány fáradna bele a munkába, csak az MLSZ-en múlna, hogy Borbélynak megfelelő ajánlatot tegyen egyszer.

A Puskás Akadémia felelőssége mellett azért érdemes a szövetségét is felróni Krpics és Corbu ügyében. Megértem, hogy nem lehet minden egyes válogatottnál esetleg szóba kerülő játékos ügyét napirenden tartani és számolgatni az itt töltött éveiket, keresni a felmenőket. De ha Callum

Stylesnál sikerült, akkor a történelmi Magyarország területén született, magyarul tényleg beszélő játékosok esetén is nagyon fontos lenne.

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