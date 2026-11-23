Szívtépő interjút adott a minap az egyik dán televíziós csatornának Sandra Toft. A dán kézilabda-válogatottal Eb-ezüst-, olimpiai és világbajnoki bronzérmes kapus 2022 óta a Győr légiósa, és saját bevallása szerint a számára „álomklubot” jelentő ETO-ban szándékozott befejezni pályafutását. Csakhogy a hétszeres BL-győztes anyagi háttere megreccsent, Toftot pedig a kialakult helyzet kibillentette komfortzónájából. „Valószínűleg nem maradok itt” – tette világossá. Az Audi ETO válságára az online világából ki-ki vérmérséklete szerint reagált: egyesek a szívós munkával felépített európai topcsapatot siratják, mások a (köz)pénzcsapok elzárásán örvendeznek.

Kevesebb empátia mutatkozik a sportolók iránt, noha valójában az ő bőrükre megy a játék, hiszen szakmai karrierjüket és privát egzisztenciájukat alapjaiban rendítheti meg, midőn egyik percről a másikra kihull alóluk a munkaadójuk. A klubváltás persze egyfajta kiutat jelenthetne, de például a győriek ebben az idényben másik csapatban BL-meccsen már nem szerepelhetnének, ami jelentősen gyöngíti tárgyalási pozícióikat. Ez bizony hamisítatlan krízishelyzet még egy olyan tapasztalt sportoló életében is, mint Sandra Toft, aki 37 évesen lassan pályafutása végéhez közeledik, és dán, francia meg magyar bajnokként jó eséllyel kivette már a kézilabdából mindazt, amit egy klasszis játékos kivehet.

Csakhogy nem minden állásvesztéssel fenyegetett sportoló (s ez esetben természetesen nem csak a győriekről van szó) büszkélkedhet olyan veretes szakmai múlttal, mint a dán kapus – ők okkal s joggal élhetik meg traumaként az efféle váratlan élethelyzeteket. Nemigen lehetett volna tehát aktuálisabb témát választaniuk a múlt heti, immár ötödik Magyar Sportpszichológiai Konferencia szervezőinek, mint a sport és trauma kérdését. A kétnapos tanácskozást szervező Sport és Lélek Sport-pszichoterápiás Egyesület évről évre azzal a céllal hívja össze az érdeklődő sportpszichológusokat, edzőket, szülőket, sportvezetőket, sportolókat, sportrehabilitációs szakembereket, hogy szemléletváltást ösztönözzön a magyar sportban, egyúttal tudatosítsa, hogy az eredményesség mellett a sportolók személyiségfejlődése és mentális egészsége éppúgy kiemelt figyelmet érdemel. A traumatizáltság manapság másképp jelenik meg, mint néhány évtizeddel ezelőtt („Már nem arról van szó, hogy kulcscsomókat hajigálunk gyerekekhez” – hangzott el a nyitó előadásban), de az állandósuló eredménykényszerre lélektanilag is fel kell készíteni a sportolókat.

A sportban egy karrier mögött gyakran összetett emberi történetek húzódnak meg. Hogy mit jelent egy tinédzser sportoló kiégése, annak sokkoló összefoglalója Tőkés Annának a konferencián levetített Utolsó dobás című animációs filmje, amely mindössze 11 percbe sűríti össze a közös álomtól az összeomlásig tartó drámát. A komor hangvételű diplomafilm – amelyet már félszáz fesztiválon vetítettek le és tíz díjat hozott el – egy ritmikus gimnasztikázó tinilány példáján keresztül azt a folyamatot követi végig, ahogy a sportoló elveszti egyéniségét és betagozódik egy toxikus közösségbe, miközben a megfelelési vágy lelki töréssé alakul át egy külső, elnyomó erő (jelen esetben az abuzív tréner) hatására. Hol húzódik a határ az edzői irányítás és a hatalommal való visszaélés között? Ki felel azért, hogy egy kamasz sportoló ne versenyistállóban, hanem biztonságos közegben fejlődhessen? A 2024-ben bemutatott rövidfilm hitelességére ráerősít, hogy a rendező maga is válogatott rg-versenyző volt, majd edzősködött is, a történetbe így saját megélt tapasztalatait, traumáit (is) beleszőtte.

Gyakran hangoztatott álláspont, hogy az utánpótlás-korosztályban az eredményességnél fontosabb a szakmai felkészítés, ám erre rákontráz, hogy például a sakkban már a nyolc-, baseballban a 12, asztaliteniszben pedig a 15 éveseknek is világbajnokságot (!) rendeznek. Korán az öt karika bűvkörébe vonná az ifjúságot a Nemzetközi Olimpiai Bizottság is, amely 2010 óta nyári, 2012 óta téli ifjúsági olimpiai játékokat is rendez. Papíron e versenysorozatok célja a magas színvonalú versenyeztetés mellett a rendező országok kultúrájának megismertetése, s általában a fiatalok sportolásra inspirálása. Ám egy német fiatalok kikérdezésével készült felmérésen a versenyzők többsége elismerte: őket kizárólag az érdekli, hogy legyőzzék riválisaikat. Márpedig az efféle túlpörgetett hangulatban egy kudarcos szereplés a sportolói identitást is megkérdőjelezheti. Mindez fordítva is érvényes: a kiugró eredmények sem legitimálhatják a traumatizáló edzésmódszereket.

A stressz persze nem zárható ki egy sportoló életéből, sőt, miként azt a világhírű kutatótól, Selye Jánostól tudjuk, „a stressz az élet sava-borsa”. A mindennapok része, alkotó energiáink forrása azzal, hogy kibillent egyensúlyi állapotunkból és cselekvésre sarkall. Ám az is tény, hogy nem egyforma a stressztűrő képességünk: ami az egyik versenyző számára csupán stresszes kihívás, a másiknak már traumatikus élmény. A trauma nem mindig egyetlen, jól felismerhető eseményhez kapcsolódik. Megjelenhet sérülés, túlterhelés, tartós eredménykényszer, kiégés, bántalmazó kapcsolat, illetve diszfunkcionálisan működő sportközeg következményeként is. A konferencia résztvevői – a sport mentális és emberi oldalát középpontba állítva – a trauma egyéni, kapcsolati és rendszerszintű összefüggéseit járták körbe, és arról is beszélgettek, miként teremthető olyan traumatudatos (sport)környezet, amely támogatja a feldolgozást, a felépülést, a helyreállítást.

Céljuk világos és határozott: egy biztonságosabb, fenntarthatóbb sportkultúra felépítése, amelyben az emberi jóllét, a fejlődés és az eredményesség nem egymás ellenében, hanem egymást erősítve létezik. Ahogy azt a háromszoros olimpikon, világ- és Európa-bajnok vitorlázó, Érdi Mária megfogalmazta: „Az igazi előrelépés sokszor nem azzal kezdődik, hogy még keményebben küzdünk, hanem azzal, hogy merünk változtatni.”

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