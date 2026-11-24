Szegény embert az ág is húzza – a legújabb hírek szerint még nehezebben talál vásárlót a fehérvári önkormányzat a Videotonra, mint eddig. Köszönhetően annak, hogy egy „notórius be- és feljelentő” (polgármesteri megfogalmazás) bejelentése után a klubot érintő NAV-vizsgálat zajlik, emiatt két érdeklődő haladékot kért.

Minden válságnak van előzménye, érdemes folyamatként tekinteni a történtekre. Ennek jegyében meggyőződésem, hogy 2011-ben volt az első repedés, amikor Garancsi István tulajdonos nem volt hajlandó elfogadni, hogy a csapattal története első bajnoki címét elnyerő Mezey György csak egy évre akar aláírni, nem háromra. Az edző – elmondása szerint – kíváncsi volt, mire megy még Európában (Bajnokok Ligája), de már a 70. életévében járt. Nálam egy Mezey-kérést illett volna figyelembe venni, hiszen nem akárkiről volt szó.

Ezzel együtt maradt a siker, 2015-ben és 2018-ban bajnokságot nyert a Vidi. A jelen függvényében fontos, hogy akkor a Mol volt a főszponzor, sőt a névadó is (Mol Vidi), mellette a politikai hatalomhoz közel álló (fogalmazok finoman) cégek szerepeltek támogatóként, köztük a tulajdonos Garancsi István vállalatai. Hogy a hatalomnak enyhén szólva is kegyeltjei voltak, arra bizonyság egy Garancsi-nyilatkozat: „Szerintem az is természetes, hogy ha olyan szerencsém van, hogy a miniszterelnök hozzánk jár meccset nézni, akkor erre próbálok építeni.”

Öt évvel később (2023) a csapat épphogy benn maradt az NB I-ben, a főszponzor Mol pedig nem hosszabbított szerződést a klubbal. A szakítás magyarázat nélkül maradt, ám feltűnő volt, hogy 2024 februárjában a Mol az Újpestnél lett tulajdonos (99.75%). A cég távozása mintha jeladás lett volna, a G7 beszámoló elemzése szerint a molos évek végén évi 5–8 milliárd forint szponzori bevétele volt a klubnak, 2024-ben pedig már 43 millió forintnál is kevesebb.

Valaminek történnie kellett, aminek semmi köze a futballgazdasághoz. Nem tudni, ki, kik és kinek, kiknek léptek a tyúkszemére, ám nálunk nem ritka, hogy a politikusok érzékenysége meghaladja a józan ítélőképességüket, így a Vidi esetében sem lehetnek véletlenek – ez meggyőződésem.

Aztán 2025-ben a csapat kiesett az NB I-ből, utolsó öt meccsét elveszítve (gólkülönbség: 1–12). Garancsi ekkor szállt ki, egy forintért felajánlotta a klubot a városnak. A közgyűlés jóváhagyta a szerződést, a volt tulajdonos pedig úgy indokolt, hogy nem tudta megőrizni motivációját az őt érintő támadások miatt. Kissé erőszakolt magyarázat, hiszen 2011-ben ezt mondta: „Megszoktuk, hogy mindenki belerúg egyet a Vidibe, de mi megyünk tovább azon úton, amit elterveztünk”. Mifelénk gyakran megesik, hogy az üldözési mánia mögött valóban van üldözés, de Garancsi megszokhatta volna. Már csak azért is, mert volt olyan szurkolói ankét, hogy nem engedtek be rá minden drukkert, a kérdéseket pedig előre fel kellett tenni. A lényeg, hogy 2025-ben már az önkormányzat nevezett az NB II-re, ahol 8. lett az egykor szebb napokat látott csapat.

Amelyet árul a város. Már háromszor hirdette meg, eddig sikertelenül. Voltak érdeklődők, ám egyik sem tekinthető komolynak. Volt, amelyik visszalépett, volt, amelyiknél a bankgarancia hiányzott, miközben az ár egyre csökkent, 775 millió forintról indult. Ugyanakkor a Vidi becsült piaci értéke 2026 nyarán a PricewaterhouseCoopers (Pw) értékelése szerint 509.3 millió forint volt. Ez a 100 százalékos üzletrészre vonatkozott, nettóeszköz-alapú számítás alapján, tehát levonva a tartozásokat és az egyéb kötelezettségeket.

Kérdés persze, hogy egy külföldi befektetőnek miért lehet vonzó a Vidi. Mert nekünk vannak emlékeink a dicső múltról, főként az 1985-ös UEFA-kupa-menetelésről, kiemelve a Real madridi legyőzését, ám a messziről jötteknek kell valami plusz. Főként mert Garancsi István sem csak a videotonos érdekeltségével volt jelen Székesfehérváron. Cége a MET Aréna generálkivitelezője volt és a Hydro székesfehérvári öntödéjének építésében is részt vett, többek között az öntőgödrök kivitelezésében.

A hivatalos(abb) közlés szerint a Vidi elsősorban olyan befektetőnek lehet vonzó, akinek van futballüzleti háttere, és lát lehetőséget az NB I-be való visszajutásban, ami nyilván növelhetné a bevételeket, de addig a vevőnek fedeznie kell a hiányt. Tehát hosszú távú megoldás kell. Egyelőre az biztos, hogy december 4-én 16 órakor jár le a legújabb pályázati határidő, kérdés, érkezik-e olyan ajánlat, amely az elfogadható vételár mellett a működésre is hiteles fedezetet jelent. Történt még, hogy október 26-án Pető Tamást Bekő Balázs váltotta a kispadon, az eredménytelenség

(NB II: 10. hely) volt az ok, s persze az is biztos, hogy az üzleti bizonytalanság aligha tesz jót a hangulatnak. Főként, hogy 2027 közepéig 500–750 millió forint hiányozhat a klub költségvetéséből – polgármesteri becslés szerint. Nem sokat nyom a latban, de érdekes lehet, mit szól a közvélemény a történtekhez, elvégre Magyarország kilencedik legnépesebb (94 605 fő) településéről van szó. Nos, a szervezett Vidi-drukkerek már augusztusban tüntettek az elhúzódó tulajdonosváltás miatt, a hozzájuk csatlakozókkal együtt az Alba Plazától a Sóstói Stadionig vonultak a „Tégy egy lépést a Videotonért!” akció keretében. Felvetették, hogy a klubvezetőségnek szerepe lehetett az első, portugál hátterű vevőjelölttel folytatott tárgyalások meghiúsulásában. A klub ezt visszautasította, mondván, a pályázatot az önkormányzat kezelte, a klub pedig adatokat szolgáltatott hozzá.

Az viszont jó hír, hogy Szoboszlai Dominik elnyerte a Fejér megye díszpolgára kitüntető címet, mert bizonyította, hogy „a székesfehérvári gyökerekből, Fe­jér megye értékeiből táplálkozva a világ legnagyobb stadionjáig vezethet az út”. Szépséghiba, hogy arra nincs forrás, hogy nevelőklubját, a Főnix Gold FC-t a város vagy a helyi cégek valaha is támogatták volna.

A csapat szombaton 3–0-ra legyőzte a Csákvárt, ami Bekő edző szerint leginkább a játékosok önbecsülésének tett jót.

Tartok tőle, hogy csak átmenetileg.

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