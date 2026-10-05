Mint a moziban – Malonyai Péter jegyzete

Ahogy a csók a romantikus filmkölteményekben, úgy a gól a futballban alkalmas rá, hogy mindent megváltoztasson. Harmadik meccsén, Grúzia ellen megszerezte első találatát s vele első győzelmét a magyar futballválogatott a Nemzetek Ligájában, így szép csendben átúszott a közhangulat optimistába. Olvastam olyan véleményt is, hogy nincs mese, most már megnyerjük a csoportot – úgy legyen, teszem hozzá, s rögtön azt is, hogy a nagy célhoz kulcs volt a hétfői nagyszombati meccs.

Negyedóra kellett ahhoz, hogy eljussunk az ukrán kapuig, ami csak azért volt feltűnő, mert a mezőnyben nem dadogott nálunk a labda. A fantázia annál inkább. A képességek alapján természetes volt, hogy Tóth Balázs kapus és Willi Orbán rutinosan javította saját hibáját, s lassan már az sem meglepetés, ha az ellenfél szabadrúgása után Szoboszlai Dominik a sorfal tagjaként fejeli ki a labdát. Ám ezek csak jelenetek, pillanatképek, nem változtatott azon, hogy az ukránok azonnal ritmust találtak, ahogy hozzájuk került a labda, s el is jutottak a magyar kapu előterébe – rohanva. Miközben nálunk nem volt sebesség. Hibázni senki sem akart, kockáztatni pedig – talán – nem mert.