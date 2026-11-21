A bajnoki összetett első két helyezettje várhatta az élről a piros lámpák kialvását az évzáró makaói versenyhétvége első futama előtt. A pole pozícióból a 34 pontos hátrányát lefaragni kívánó Santiago Urrutia, míg mellőle a vb-éllovas Mikel Azcona rugaszkodott el. Az egyéni összetettben harmadikként álló Michelisz Norbert eközben a negyedik rajtkockából indult, a magyar versenyző Yann Ehrlacher-val osztozott a második soron.

Urrutia jól jött el, és sikerült megőriznie a vezetést, mögötte Azcona, Michelisz sorrendben a két Hyundai fordult el, miután Ehrlacher-nál probléma lépett fel a rajt pillanataiban, aminek következtében egészen a mezőny végére esett hátra. Nem kellett sokat várni a biztonsági autóra sem: a Lisboában úttorlasz alakult ki egy tömegbaleset nyomán. Tony Chan hátulról találta el Richard Li kocsiját, amely a kontaktus miatt megpördült. Ahogy Chan visszatért az ideális ívre, összeért Man Sziu-minggel, aki aztán magával vitte Tu Ja-tö Audiját is.

A korlátozás két körig tartott, ami lehetőséget biztosított Ehrlacher számára is, hogy kiálljon a bokszutcába annak érdekében, hogy életet leheljenek az autójába. A francia végül vissza tudott térni a pályára, és a mezőny végéről igyekezett visszakapaszkodni. Az újraindításnál Urrutia megtartotta az első helyet, majd magabiztos sikert aratott, amivel életben tartotta a bajnoki reményeket.

Az uruguayi több mint 7 másodperccel szelte át a célvonalat a legközelebbi üldöző, Azcona előtt, és a szezonbeli hatodik, egyúttal pályafutása első makaói győzelmével 29 pontra csökkentette a hátrányát a vb-éllovas spanyol mögött. Harmadikként Michelisz látta meg a kockás zászlót, a Hyundai kettős dobogója pedig a konstruktőri cím sorsát is nyitva hagyta az évzáró futam előtt, igaz, mindkét bajnokságban csekély esély van a fordításra.

Az egyéni pontversenyben Azcona mindössze egyetlen pontra van a bajnoki címtől, hiszen az utolsó futamon maximálisan 30 pont szerezhető, miközben 29 pont előnnyel vezet Urrutia előtt. A csapatbajnokságban pedig 54 pont a vezető Geely Cyan Racing előnye a Hyundai előtt, ami azt jelenti, hogy előbbi csapatnak elég legalább egy autóval beférnie a top 14-be.

Ami a további eredményeket illeti, negyedikként Néstor Girolami ért célba, majd Mikhail Simonov, Thed Björk, Ma Csing-hua, Aurélien Comte, Celso Neto és Sunny Wong zárta az első tízes sorát.

Folytatás vasárnap 4 órakor az évzáró versennyel, amelyet Urrutia a kilencedik, Azcona a tizedik, míg Michelisz a hetedik rajtkockából kezd. A részben fordított rajtrácsos futamot Celso Neto várja a pole pozícióból.

A világbajnokság állása 19 verseny után

1. Mikel Azcona (spanyol, BRC Hyundai N Squadra Corse) 480 pont

2. Santiago Urrutia (uruguayi, Geely Cyan Racing) 451 pont

3. Michelisz Norbert (magyar, BRC Hyundai N Squadra Corse) 440 pont

4. Thed Björk (svéd, Geely Cyan Racing) 369 pont

5. Aurélien Comte (francia, CUPRA Leon VZ TCR) 348 pont

6. Yann Ehrlacher (francia, Geely Cyan Racing) 345 pont

