LABDARÚGÓ NB II

14. FORDULÓ

BVSC-ZUGLÓ–GYIRMÓT FC GYŐR 0–2 (0–0) – ÉLŐ

Budapest, Szőnyi út, 150 néző. Vezeti: Ujhelyi Tamás (Punyi Gyula, Balla Levente)

BVSC: Megyeri G. – Kovács N., Babós, Vinícius, Lehoczky, Király Á. – Gáspár, Katona M., Ivády –Dénes A., Csernik. Vezetőedző: Kincses Ádám

GYIRMÓT: Papp L. – Nagy T., Kiss N., Lányi, Medgyes S. – Berecz,– Miknyóczki, Tollár, Rácz B., Kicsun– Novák Cs. Vezetőedző: Weitner Ádám

Gólszerző: Tollár (47.), Lányi (52.)

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PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy a legutóbb a Videoton otthonában fölényes győzelmet arató BVSC az újonc létére öt mérkőzés óta veretlen, a legutóbbi három fordulóban ikszelő Gyirmót FC Győr ellen.