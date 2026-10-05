Marco Rossi 90. alkalommal ül a mieink kispadján

Marco Rossi még 2018 júniusában egy Finnországtól elszenvedett 1–0-s vereséggel mutatkozott be a magyar válogatott kispadján, s hétfőn este már a 90. alkalommal küldi pályára a nemzeti csapatot. A 62 éves olasz szakember irányításával 41 győzelem és 21 döntetlen mellett 27 vereséget mutat a mérleg. Irányításával a nemzeti csapat kijutott a 2020-as és a 2024-es Európa-bajnokságra, a Nemzetek Ligájában pedig a C-ligából indulva az A-ig jutott – jelenleg pedig ismét a B-ligában szerepel.

Rossinál többször a magyar válogatottat csak Baróti Lajos irányította, igaz, a legendás szakember két részletben jutott el 117 mérkőzésig – a 80 találkozóig tartó első időszaka 1957 és 1966 között tartott, s 1975-ben tért vissza még 37 mérkőzésre, amely az 1978-as, Argentinában rendezett világbajnokság végéig tartott.

NEMZETEK LIGÁJA

B-LIGA

2. CSOPORT, 4. FORDULÓ

UKRAJNA–MAGYARORSZÁG – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Nagyszombat, Anton Malatinsky Stadion, 20.45 (Tv: M4 Sport). Vezeti: Igor Pajac (Bojan Zobenica, Ivan Mihalj) – horvátok

UKRAJNA: Trubin – Zabarnij, Szarapij, Mihavko – Krupszkij, Nazarina, Ocseretyko, Veleteny – Cihankov – Ponomarenko, Krasznopir. Szövetségi kapitány: Andrea Maldera

A kispadon: Jermakov, Riznik (kapusok), Bondar, Brazsko, Drambajev, Hlany, Jaremcsuk, Jarmolenko, Nazarenko, Pihaljonok, Vanat, Varfolomjejev

MAGYARORSZÁG: Tóth B. – Osváth, Orbán, Csinger, Nagy Zs. – Schäfer, Vitális – Lukács D., Tóth A., Szoboszlai – Tóth M. Szövetségi kapitány: Marco Rossi

A kispadon: Gundel-Takács, Pécsi (kapusok), Bárány, Bolla B., Csongvai, Doktorics, Jurek, Markgráf, Szalai J., Szűcs T., Tóth R., Várkonyi

A csoport másik mérkőzésén

20.45: Észak-Írország–Grúzia, Belfast – élőben az NSO-n!

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE AZ UKRÁNOK ELLEN

Kapusok: Gundel-Takács Bence (Zalaegerszegi TE FC), Pécsi Ármin (TSV Hartberg – Ausztria), Tóth Balázs (Blackburn Rovers FC – Anglia)

Védők: Bolla Bendegúz (Rapid Wien – Ausztria), Csinger Márk (FC Groningen – Hollandia), Doktorics Áron (Vasas FC), Markgráf Ákos (FC Köbenhavn – Dánia), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Várkonyi Bence (Qarabag FK – Azerbajdzsán)

Középpályások: Csongvai Áron (AS Saint-Étienne – Franciaország), Schäfer András (1. FC Union Berlin – Németország), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Szűcs Tamás (FC Famalicao – Portugália), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia), Tóth Rajmund (Konyaspor – Törökország), Vitális Milán (AEK Athén – Görögország)

Támadók: Bárány Donát (ADO Den Haag – Hollandia), Jurek Gábor (MTK Budapest), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Szalai József (Paksi FC), Tóth Milán (Vasas FC)

Szövetségi kapitány: Marco Rossi (olasz)