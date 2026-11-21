Először az FTC elnöke, Kubatov Gábor posztolta szombaton, hogy a klub szerződést hosszabbított az olimpiai -, háromszoros világ- és kétszeres Európa-bajnok norvég Vilde Ingstaddal, aki 2025 óta játszik a Fradiban.

A hosszabbítás tényét azóta a hivatalos oldalán is bejelentette az FTC.

„Együttesünk olimpiai -, háromszoros világ- és kétszeres Európa-bajnok beállója, Vilde Ingstad egy évvel meghosszabbítja az FTC-vel kötött szerződését. A klasszis beálló 2028-ig írt alá” – olvasható a fradi.hu-n, melynek nyilatkozott is a tavaly a CSM Bucuresti-től igazolt beálló.

„Korábban is jó véleményem volt a Fradiról, de mióta itt vagyok, sokkal többet kaptam tőle, mint amit vártam – mondta Vilde Ingstad. – Lenyűgözött a klub, és mondhatom, sokkal jobb érzés belülről tapasztalni mindent, mint kívülről látni. Jól érzem itt magam, a csapatban, a szurkolók között, különleges a hangulat, és nagyon sokat jelent számomra a szurkolók jelenléte, hogy mindig velünk ünnepelnek, vagy épp velünk szomorúak. Úgy gondolom, hogy a csapat is nagyon jó úton jár, hiszek benne, hogy elérjük a célunkat, ezért is döntöttünk úgy a klubbal, hogy meghosszabbítjuk a szerződésemet.”

Az FTC-Toyota Kovács pénteken, Egerben, az Esterházy SC ellen 38–31-re megnyert bajnokival fejezte be a 2026-os évet.