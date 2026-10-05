Nemzeti Sportrádió

Értékelje a magyar labdarúgó-válogatott játékosainak Ukrajna ellen nyújtott teljesítményét!

H. Á.H. Á.
2026.10.05. 22:42
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Fotó: Árvai Károly
Címkék
Magyarország Nemzetek Ligája játékosértékelés Ukrajna NL magyar válogatott ukrán válogatott csapatértékelő
Mint beszámoltunk róla, a magyar válogatott 1–0-ra legyőzte Ukrajnát a Nemzetek Ligája B-divíziójának 4. fordulójában. Olvasóinkat arra kérjük, hogy osztályozzák a magyar játékosokat. A listában a kezdőjátékosok mellett azok szerepelnek, akik csereként legalább 20 percet játszottak.

 

NEMZETEK LIGÁJA
B-LIGA
2. CSOPORT, 4. FORDULÓ
UKRAJNA–MAGYARORSZÁG 1–2 (0–0)
Nagyszombat, Anton Malatinsky Stadion. Vezette: Igor Pajac (Bojan Zobenica, Ivan Mihalj) – horvátok
UKRAJNA: Trubin – Zabarnij, Szarapij, Mihavko – Krupszkij, Nazarina (Varfolomjejev, 86.), Ocseretyko (Pihaljonok, 70.), Veleteny (Hlany, 60.) – Cihankov – Ponomarenko (Jaremcsuk, 60.), Krasznopir (Vanat, 60.). Szövetségi kapitány: Andrea Maldera
MAGYARORSZÁG: Tóth B. – Osváth, Orbán, Csinger, Nagy Zs. – Schäfer (Tóth R., 72.), Vitális – Lukács D. (Jurek, 61.), Szoboszlai (Csongvai, 87.), Tóth A. (Szűcs T., 61.) – Tóth M. (Szalai J., 72.). Szövetségi kapitány: Marco Rossi
Gólszerző: Jaremcsuk (83.), ill. Tóth M. (52.), Csinger (85.)
Sárga lap: Nazarina (20.), ill. Lukács D. (56.), Tóth R. (78.)

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Magyarország Nemzetek Ligája játékosértékelés Ukrajna NL magyar válogatott ukrán válogatott csapatértékelő
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